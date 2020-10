Hülkenberg: Nagyon kevés az esélyem a Red Bull-os ülésre…

Az Eifel Nagydíjon elmaradt az eső és a köd miatt az első és a második szabadedzés, így az autók először az FP3-on mehettek a pályára. Ekkor viszont csak 19 versenyző ült autóba – Lance Strollnak gyomorproblémák miatt kellett kihagynia az edzést, és - mint kiderült, - a versenyhétvégét is.

Nico Hülkenberg pedig 11 órakor még egy kávézóban ült, 15 órakor pedig már az időmérő edzésen volt jelenése a Racing Point csapatánál. A 33 éves versenyző a kvalifikációt még a 20. helyen zárta, a Q2-be jutó időtől 4, Sergio Pereztől 9 tizedmásodperccel lemaradva.

A verseny viszont már sokkal pozitívabban alakult a német versenyző szempontjából: az első körben rögtön tudott javítani 3 helyezést, így a 17. helyre jött fel, a futam további részében pedig kiváló versenyzéssel és egy kis szerencsével a 8. pozícióban futott be, így 4 pontot gyűjtött.

„Micsoda őrületes sztori, nem igaz? Ma is nevetnem kellett ezen a pályán. Megtettem mindent, amit tudtam, és nagyon örülök az eredménynek, nem számítottam erre” – mondta Hülkenberg a Ziggo Sportnak.

A német versenyző azt is hozzátette, korábban még sosem beszélt ennyire keveset a csapatrádión:

„Sosem volt még olyan versenyem, amelyen ennyire keveset beszéltem a csapatárdión. Nem volt időm arra, hogy beszéljek, annyira el voltam foglalva azzal, hogy a határon vezessek” – tette hozzá.

Hülkenberg jövője továbbra is kérdéses. A Red Bullnál csak Max Verstappennek van 2021-re is érvényes szerződése, emellett még az Alfa Romeo és a Haas párosát sem jelentették be hivatalosan. A 33 éves pilóta azt mondta a Sky Germanynek, hogy nem számít arra, hogy ülést kap a Red Bullnál.

„A Red Bull-os ülésre nagyon kevés az esélyem” – jelentette ki Hülkenberg.

