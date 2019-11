Hülkenberg most csak örül

Két futammal a világbajnokság vége előtt minden jelentős kérdés eldőlt a Forma-1-ben, a Mercedes konstruktőri címét követően Lewis Hamilton Austinban bebiztosította hatodik egyéni címét. A 2020-as rajtrács kapcsán sincs már sok kérdés, és ez egyre gyászosabb jövőt fest Nico Hulkenberg kapcsán. A németet szélnek ereszti a Renault, és egyelőre nem talált magának ülést, könnyen lehet, hogy a hátralévő két futam lesz egy ideig a német utolsó lehetősége F1-es autóban bizonyítani.

Ennek megfelelően értékelte Hülkenberg az austini kilencedik helyet. "Nem foglalkozom most mással, csak azzal, hogy pontszerző helyen értem célba. Az első kör után nagyon komornak és sötétnek tűnt a közeljövő. Jó volt a rajtom, de az első kanyarba többeknek jobb volt a helyzetük, és azt hiszem, hogy egy Red Bull kívülről érkezett, letoltak a kavicságyba, és akkor két-három autó is megelőzött. Ez nagyon szerencsétlen dolog volt" - mondta Hülkenberg.

"És innen már nehéz volt a dolgom, Kimit kaptam magam elé a lágyakon, akinek eleinte még nagyon jó volt a tempója, és a DRS-t is használhatta. Az a rész megette a gumikat. Igyekeztünk hosszan menni velük, de a forgalomban a gumik nem tartottak ki. A csapat néhány körrel előbb akart kihívni, de én kinn maradtam, és ez sok időbe került. Átálltunk két kiállásra, és a második fele a versenynek már komfortosabb is volt, volt néhány csatám, és elkaptam néhány embert, akik már a gumikkal küzdöttek" - mondta a német versenyző.

"A Kimivel való csatám jó volt, fair is, egymás mellett mentünk, és tiszteletben tartottuk a másikat, hagytunk is helyet egymásnak. De persze nem adott ajándékba semmit, elég szélesen vette be a kanyart, és a 14-esben kicsit meg is lökött. Igyekeztem használni a szélárnyékot, de aztán kaptam az üzenetet, hogy engedjem el. Ez egy kis időbe került, talán enélkül gyorsabban felvehettem volna az előttünk haladok ritmusát. De az a mi lett volna ha kategóriája" - mondta Hülkenberg.

