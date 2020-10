Hülkenberg már Marko hívását várja

Max Verstappen a Portugál Nagydíjon újabb dobogós helyezést szerzett, míg Alex Albon rossz rajtja után a legjobb tízen kívül ért célba – nem sokszor fordult elő fennállásuk során, hogy ekkora különbség van a két pilótájuk között.

Ez azt jelenti, hogy Alex Albonon még nagyobb lett a nyomás, és a Forma-1-be visszavágyó Nico Hülkenberg még nagyobb figyelemmel követheti az eseményeket, megüresedik-e az a hely, amit kinézett magának?

A számok egyáltalán nem állnak Albon mellett: idén eddig egy dobogós helyet tudott szerezni, míg Verstappennek a tegnapival együtt van kilenc, mindenesetre ahogy azt Christian Horner el is mondta, december elejéig is várhatnak a döntés bejelentésével.

Az RTL-nek most szakértőként dolgozó német mindenesetre türelmes, és a csatornán el is árulta, hogy egyértelműen a Red Bull ülésére pályázik: „Én már Helmut hívását várom.” – mondta, és nem említette, hogy más vasakat is tartana a tűzben.

A 33 éves versenyző Sebastian Vettel helyzetéről is elmondta a véleményét, aki a 10. helyet szerezte meg tegnap, ami eltörpült Charles Leclerc negyedik pozíciója mellett: „Mindenesetre nagyon furcsa helyzet, elég komoly zavar van a csapatnál, az látszik, de elég nehéz kívülről megítélni, hogy ez miből adódik.”

