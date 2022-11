Hülkenberg ismét a jövőjéről beszélt – közel a bejelentés?

Most már csak a Haasnál van kiadó hely a 2023-as mezőnyben, és azért jelenleg minden bizonnyal két német verseng egymással. Mick Schumacher most is a csapat pilótája, de a főnökei nem elégedettek a teljesítményével.

Gene Haas korábban elmondta, hogy pontszerzést vár tőle, mert csak akkor maradhat náluk, de ez egyelőre nem sikerült Schumachernek, és már csak két futama van erre. Egyes hírek szerint azonban lényegében már eldöntött, hogy Hülkenberg fog érkezni a helyére.

Günther Steiner csapatfőnök is megerősítette, hogy az utóbbi években az Aston Martin tartalékosaként tevékenykedő versenyző a jelöltjeik között van, maga Hülkenberg viszont egyelőre nem igazán osztott meg sokat a jövőjéről.

Még több F1 hír: Horner: Verstappen nem kapja meg a megérdemelt elismerést!

Most azonban megtörte a csendet, és elhintette, hogy „optimista” a dolgok alakulása miatt. „Igazából ez nem rajtam fog múlni, nem az én döntésem. A beszélgetések még zajlanak. Egészen optimista vagyok, de még szükség van némi türelemre” – mondta a Servus TV-nek.

Korábban pedig a rutinos pilóta már arról is beszélt, hogy elkezdett kicsit keményebben edzeni, mert szeretné formába hozni magát, ha esetleg megkapja a lehetőséget az F1-be való visszatérésre.

Erre pedig valóban egyre több esély mutatkozik, hiszen a keddi napon az Aston Martin bejelentette, hogy leigazolta Stoffel Vandoorne-t tartalékosnak, és a csapatnál már ott van Felipe Drugovich is, akivel jövőre megosztják majd a munkát.

Mindez pedig lényegében feleslegessé teszi Hülkenberget az Astonnál, ami azt vetítheti előre, hogy a német a Haashoz tart. Ezek persze csak spekulációk, és az F1-ben semmit sem szabad készpénznek venni, de az tény, hogy egyre több jel utal Schumacher távozására és Hülkenberg érkezésére.

A korábbi vb-győztes szerint Ricciardo talán rosszul döntött