Hülkenberg, Grosjean és Kubica is kikerülhet a Forma-1-ből?

Javában tart az átigazolási szezon, és ezen a héten több nagy bejelentést is láthatunk, miután a hírek szerint a Mercedes és a Renault is döntött a 2020-as felállásáról. Emellett a Haas F1 Team is csatlakozhat a németekhez, valamint a franciákhoz, miközben például Robert Kubica ülése ugyancsak veszélyben van a Williamsnél.

Az alábbi videóban erről nézhettek meg egy összeállítást, koncentrálván azokra a versenyzőkre, akik hamarosan főszerepet játszhatnak az átigazolási szezonban, köztük Esteban Oconnal is. Igen érdekes napok és hetek állhatnak előttünk a Forma-1-ben. Ezzel együtt folytatódik a bajnokság, és a hétvégén megrendezik a Belga Nagydíjat.