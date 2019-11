Hülkenberg tart a „piszkos levegőtől” a Brazil Nagydíjon

Daniel Ricciardo a 12., Nico Hulkenberg pedig a 14. helyen zárta az időmérő edzést, de Charles Leclerc büntetésével az ausztrál és a németi s előrébb kerül. Ennek még nagy jelentősége lehet, de az ismét kiderült, hogy a Renault érzékeny az egykörös tempóra, és Brazíliában megint csak a versenytempó marad számukra.

Még több F1 hír: Leclerc nagyon agresszív lesz, és felállna a dobogóra a 14. helyről

A lehetőség adott, mert a McLarennél Carlos Sainz Jr. az utolsó helyről indul a motorgondja miatt, addig Lando Norris a 10. kockát húzta be a Ferrari büntetésével, így a két Renault keményen támadhatja a brit újoncot, de nem lesz könnyű dolguk, mert a Toro Rosso és a Haas F1 Team is versenyképes Interlagosban.

„Pontosan tudtuk, hogy ez most egy különösen szoros középmezőny lesz, és nem is tévedtünk. Itt Brazíliában a differenciák mindig kisebbek, ami a rövidebb pályának is betudható. Sokszor 0.1 másodperc is erősen befolyásolni tudja az időmérődet, ami más helyszíneken nem mindig igaz. Itt azonban más a helyzet, és ezt jól láthatjuk.”

„Nem lehetsz mindig óvatos, mert kockáztatnod is kell, így nehéz egy olyan kört összeraknod, amire azt mondod, hogy ennél sokkal jobb nem lehet. Kicsit úgy érzem, hogy ennek most igencsak ki voltunk téve, de mindez nem lepett meg. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy benne volt a pakliban egy korai kiesés. Csalódtunk? Nyilván, mivel előrébb akartunk lenni.”

„Nem aggódom annyira, mivel a futamon általában jobb a tempónk. Ez most is így lesz, de kérdés, hogy milyen lesz az első etap, ami sok mindent befolyásolni fog. Jó lenne, ha a rajtnál előrébb kerülnünk, mert ez most egy jó lehetőség arra, hogy fontos pontokat szerezzünk. A verseny az, ahol igazán jók lehetünk, de természetesen kicsit nehezebb, amikor nem vagy a legjobb rajthelyen, mert ha piszkos levegőbe kerülsz, hamar rossz helyzetben találod magad, és onnan nincs sok esélyed. Ez aggasztó lehet.”

„Remélem, hogy ez a mai eredmény ki fog fizetődni holnap a szabad gumiválasztással. Ez az, amire építeni fogunk, és a tempónkra, de mint mondtam, a tiszta levegő ritka, amikor ilyen sokan vannak körülötted. Holnap kiderül, és az is, hogy az időjárás milyen hatással lesz a gumikra és a beállításokra. Érdekes lesz.”