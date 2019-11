Hülkenberg elismerte, már csak az Alfa Romeo maradt számára

Érdekes helyzet állhat elő, mert lehetséges, hogy a Forma-1 az egyik legtapasztaltabb pilótáját veszíti el az év végén, aki még mindig gyors és konstans. Nico Hulkenberg szívesen maradt volna a Renault pilótája, ahol azonban úgy döntöttek, hogy mennie kell. A helyét Esteban Ocon veszi át, de a csapat nem szívesen válik meg a némettől.

Még több F1 hír: Hamilton érzi, hogy nem a hatodik bajnoki cím a csúcs

Hülkenberg eleinte a Haas vezetőségével tárgyalt de túl nagyok voltak a különbségek a felek között, így Romain Grosjean megtarthatta a helyét. A Red Bullnál kizárták, hogy Nicót szerződtessék, ami a Toro Rossóra is igaz, ahol szintén a saját tehetségeik azok, akik lehetőséget kaphatnak. A Williamsnél pedig minden bizonnyal Nicholas Latifi lesz a befutó, az anyagi háttér miatt is Robert Kubica távozásával.

Nico, aki korábban a Sauber és a Williams istállónak is versenyzett, elismerte, hogy már csak egy opciója van a maradásra, és az nem más mint az Alfa Romeo, ahol Antonio Giovinazzi alatt remeg a léc. A német AMuS idézete szerint Hülkenberg azt mondta, pár alkalommal már beszélt a csapattal, és most már csak a döntésükre vár. Az azonban szinte kizárt, hogy bárhol is szimulátoros pilóta vagy tartalék legyen 2020-ra.

Hülkenberg már az Egyesült Államok Nagydíj előtt is azt mondta, benne van a pakliban, hogy jövőre még csak versenyezni sem fog, ami lehetőséget adhat számára ahhoz, hogy rendezze a gondolatait, és más kategóriákkal is tárgyaljon. A Formula E egy potenciális állomás lehet, de a nagy 2021-es szabályváltozások miatt sokat érhetne a tapasztalata az F1-ben.

Hülkenberg és a Williams. „Szerintem nem én vagyok a megfelelő személy és versenyző számukra.” - tette hozzá Hülkenberg, aki azonban tagadta, hogy ehhez a pénzhez lenne köze. „Nem, csak nem abban a fázisban tartok a karrieremben, ahol ők vannak. Szerintem az időzítés szempontjából ez nem a megfelelő időpont számunkra. Minden tiszteletem a csapaté, és korábban versenyeztünk együtt, de nem hiszem, hogy ez most meg fog történni.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„A szimulátoros vagy tartalék szerep a részemről nem lehetséges. Talán nézek egy másik sorozatot magamnak, vagy egy ideig nem fogok versenyezni. Őszintén szólva, jelenleg nem tudom. Attól függ, hogy mi történik itt, és ha megkapom a választ, akkor attól függően megvizsgálhatok más dolgokat is.”

„Már korábban elmondtam, hogy nem akarok belemenni vagy beleugrani valamibe, ami csak puszta versenyzés. Olyat akarok csinálni, amit szeretek, és maga a kihívás izgalmas számomra. Erre egyelőre nincs meg a tökéletes válasz.”

„Nem érzem befejezetlen üzletnek az F1-es karrierem. Sok munkát elvégeztem már, és nagyon jól teljesítettem az évek során. Sokszor nagyon következetes is voltam, míg más emberek nem kerültek ide vagy nem kapták meg azt a munkát, amit én akartam, majd fizettek a vezetésért. Ez bizonyos minőségről is szól.”

„Természetesen szeretnék egy másfajta rekordot is a nevem mellett, több ponttal, dobogóval és győzelmekkel. Tisztában vagyok a múlttal, és azzal, hogy a dolgok nem így alakultak, de békében vagyok magammal, és jól alszom éjjel, csukott szemmel. Szeretném folytatni a versenyzést, de ha nem, akkor az élet megy tovább.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Erik Junius

Hülkenberg elismerte, csalódást okoz számára az, hogy az F1 előtti szériákban rendszeresen nyerni tudott, addig ez a királykategóriában nem történt meg. „Természetesen csalódást jelent, de nyilvánvalóan évek múlva megérted ezt az egészet. Nem akarom azt mondani, hogy ezek a dolgok elhalványulnak, de ha nincs meg az eszközöd és a lehetőséged hozzá, akkor nagyon nehéz lesz mindezt megcsinálni.”

„Ilyenkor arra koncentrálsz, hogy legyőzd a csapattársadat, és a maximumot hozd ki az autódból a jó eredmény elérése érdekében. Megteszed, amit meg tudsz tenni. Persze többet szeretnél tenni, és még mindig álmodozol róla, de a valóság más. Ha kívülről nézed ezt, akkor mi a következő legjobb alternatíva?”

„Az F1 továbbra is F1, ami sokat jelent, és egyúttal a motorsport csúcsa, szóval nincs alternatíva, ha most valahová máshová megyek, mert itt még mindig a világ legjobbjai vannak, a legjobb csapatokkal és mérnökökkel. Ha összeraksz egy nagyszerű hétvégét, vagy versenyt, és ez csak a 6-7-8. helyre elég, az továbbra is elégedettséget nyújt. Természetesen másképp, de ez a valóság.”

Hamarosan kezdetét veszi a Formula E következő szezonja, amiben már a Porsche és a Mercedes is csapatot fog indítani. Íme egy igen látványos felvezetés.