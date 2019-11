Hülkenberg elismerte, lehetséges állomás lehet számára az IndyCar

A Renault F1 Team német versenyzője talán az utolsó két F1-es futamára készül, mert noha a visszatérés nem lehetetlen a kategóriába, az a legtöbb esetben nagyon nehéz, és Nico Hulkenberg sem fiatal már. A tapasztalata azonban értékes lehet a nagy 2021-es szabályváltozások hajnalán, de nagyobb esély van arra, hogy Abu Dhabi után már nem állt többet rajthoz a Forma-1-ben.

Még több F1 hír: Hülkenberg nem naiv, nem várja a Ferrari hívását

A korábbi jelentések szerint a DTM és az IndyCar is egy lehetséges következő állomás számára, bár Hülkenberg még mindig tagadja, hogy a Német Túraautó Bajnokság (DTM) valódi opció, és ismét azt mondta, hogy ez az egész egy újságíró kitalációja. Korábban a BMW-vel hozták szóba, de a bajoroknál is hallgattak erről.

„A kollégáid túlságosan is unatkoznak otthon, és a semmiből gyártanak történeteket. Ez olyan, mintha nincs anyag, és akkor ezeket a dolgokat kellene kommentálnom. Szerintem ez nem túl fair.” - mondta Hülkenberg az újságíró kérdésére.

Az IndyCar azonban már más tészta, és ezzel kapcsolatban többet is mondott a tapasztalt pilóta. „Fogadtam különböző hívásokat, mondjuk azt, hogy különböző versenyszériákból, csapatoktól, de jelenleg semmi konkrétumról nincs szó. Semmit sem írtam alá, de a belátható jövőben meg szeretném ezt tenni.”

„IndyCar? Hm... Azt hiszem, igen, ez egy opció, de hogy őszinte legyek, nagyon nyugodt vagyok. Most arra koncentrálok, hogy a lehető legjobb módon fejezzem be az évet, majd utána kicsit visszatekerem a dolgokat, és eldöntöm, hogy mit akarok csinálni, vagy mi az, ami érdekel. Nincs olyan érzés benne, hogy sietnem kellene, nyugodt vagyok.”

„Az ovális pályák kapcsán mindig is azt mondtam, nem vagyok nagy rajongója, de ez még nem jelenti azt, hogy ellenzem. Nagyon is tisztelem ezt a versenyzést, csak talán nem tartozik a kedvenceim közé. Inkább az utcai pályák azok, amik igazán érdekelnek ebből a szempontból. Jelenleg azonban senkivel sem beszélek onnan, csak most veled.”