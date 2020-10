Hülkenberg egyetlen hibája a hétvégén

A német pilóta az utolsó pillanatban ugrott be a beteg Lance Stroll helyére a hétvégén. Nico Hulkenberg Kölnben kávézott, amikor hívta Otmar Szafnauer, hogy sürgősen szükségük van a szolgálataira, az időmérő edzésen pedig már ő vezette az RP20-at.

A nulla tesztkör után várható volt, hogy az utolsó helyről rajtol majd Hülkenberg, de vasárnap nagyon erős teljesítményt nyújtott, és a káoszból mindig kimaradva egy nagyon értékes 8. helyet hozott a Racing Pointnak, akik így átvették a konstruktőri 3. helyezést a McLarentől.

A verseny után azonban a Sky szakértőinek a belső kamerás felvételeiből feltűnt, hogy Hülkenberg a rajt után meglepően sokat babrál a kormánnyal, amikor pedig erről kérdezték, a német elismerte, hogy nem rakta be a megfelelő motormódba az autót a rajthoz.

„Általában a kerékmelegítések után állítod be a rajtmódot, de itt kettő különböző kapcsolón kell ehhez állítani, én pedig csak az egyiket állítottam át, szóval gyakorlatilag energiakímélő üzemben voltam.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images