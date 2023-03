Hülkenberg: „Dzsiddára másfajta felkészülés szükséges”

A német pilóta ugyan idén tért vissza teljes értékű versenyzőként az F1 mezőnyébe, a dzsiddai pálya viszont mégsem lesz számára ismeretlen, hiszen tavaly Sebastian Vettelt helyettesítve az Aston Martinnal már versenyzett a helyszínen, és végül a 12. pozícióban intették le.

Ebből kifolyólag pedig már tudja, nagyjából mire számíthat, és Hülkenberg azt is elismerte, hogy a szaúdi szupergyors városi pálya egyedi kihívást jelent. „Egyedi és különleges helyszínről van szó. Hihetetlenül gyors, pedig városi pályáról beszélünk, amely kétségkívül nagy izgalommal és sok adrenalinnal jár.”

Emiatt pedig szerinte másmilyen megközelítésre is van szükség: „Egy városi aszfaltcsíkon mindig óvatosabb vagy az elején, aztán körről körre és edzésről edzésre igyekszel gyorsulni.” A német egyelőre még nem tudja, mire számíthat majd a Haas autójától, amely Bahreinben felemás eredményt produkált.

Hülkenberg az időmérőn jól ment, de a futamon már az elején teret veszített, miután megsérült az első szárnya, aminek köszönhetően autója sokkal jobban fogyasztotta a gumikat, és így végül nem volt esélye a pontszerzésre.

A Szaúd-arábiai Nagydíj pedig azért is lehet még érdekes, mert a 2023-as autókat eddig csak Bahreinben láttuk körözni, kizárólag onnan rendelkeznek valós adatokkal a csapatok, így emiatt a mostani hétvége egyfajta ugrás is lesz az ismeretlenbe, és akár az erőviszonyok is felborulhatnak.

A pályán eddig egyébként két izgalmas futamot láthattunk, ahol több nagyszerű összecsapás is volt. Az egyik ilyen a két Alpine tavalyi párharca, melyet itt elevenítünk fel.