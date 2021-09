Hülkenberg bejelentette: vége a Forma-1-es karrierjének!

Nico Hülkenberg 2019 végén vesztette el az F1-es ülését a Renault-nál, 2020-ban pedig három nagydíjhétvégén ugrott be a koronavírus-fertőzött Racing Point-pilóták helyére. És bár idén is ott van az F1-ben tartalékként, nemrég bejelentette, véget ér a Forma-1-es pályafutása.

A német versenyző már korábban is úgy nyilatkozott, hogy ha 2022-re nem talál magának ülést a száguldó cirkuszban, akkor lezártnak tekinti a Forma-1-es karrierjét, most pedig arról nyilatkozott a német Bildnek, hogy meg is született a döntése:

„Nem tárgyalok az Alfa Romeóval. Tulajdonképpen ez lett volna az utolsó esélyem a teljes szezonos F1-es ülésre 2022-re, mivel az összes többi ülés már gazdára talált” – tette hozzá Hülkenberg.

A szurkolók körében kifejezetten kedvelt pilóta arról is beszélt, hogy több izgalmas sorozatból is vannak érdeklődői, de konkrét szériát nem említett. A jövője kapcsán pedig azt mondta, nem kell sietnie:

„Nem kell rohannom a döntésem meghozatalával. Először szeretném átlátni a dolgokat, és megnézni a különböző lehetőségeket” – zárta Hülkenberg.

