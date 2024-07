Hülkenberg az Audi bejelentéséről: „Kicsit sokkolt”, de nem aggódom

Kedden érkezett a nagy hír, miszerint az Audi F1-es projektjének ügyvezetője, Andreas Seidl, és a Sauber igazgatóságának korábbi elnöke, Oliver Hoffmann is távozni kényszerül az alakulattól, az ő munkájukat pedig tulajdonképpen a Ferrari korábbi csapatfőnöke, Binotto fogja átvenni.

Mindez nagyjából két évvel azok után érkezett, hogy a karikások bejelentették F1-es szerepvállalásukat, majd 2022 végén leigazolták Seidlt a McLarentől, hogy ő vezesse a márka felkészülését a debütálásra.

Idén azonban már egyre világosabbá vált, hogy gondok vannak a projekt körül. A Sauber istállója egyrészt igazán rosszul teljesít a pályán, hiszen továbbra is pont nélkül állnak, másrészt pedig kiderült, hogy Seidl és Hoffmann között hatalmi harcok bontakoztak ki. Az Audi ennek fényében jobbnak látta, ha azonnal lép, így Binottót nevezte ki a projekt élére. Az olasz szakember augusztustól kezdi majd meg a munkát.

Az év korábbi szakaszában eközben az is kiderült, hogy Hülkenberg lesz az Audi egyik gyári versenyzője, de már 2025-től a Saubernél fog vezetni, hogy jobban megismerje az istállót és tapasztalatával segítse annak munkáját ebben a fontos periódusban.

Spában természetesen meg is kérdezték a német pilótát, mit gondol az eseményekről, és hogy aggódik-e esetleg a projekt lehetséges instabilitása miatt. „Nem, nem aggódom” – felelte. „Ettől persze még nyilván kicsit váratlanul ért, kicsit sokkolt. Most azonban minden megy tovább. Továbbra is várom, hogy csatlakozhassak hozzájuk, és hogy sikeres fejezetet írhassak az Audival.”

„Az a tény, hogy két ember, akik komoly szerepet vállaltak a leigazolásomban, már nincsenek ott, nyilván kissé szomorú. Engem azonban jobban érdekel a projekt, az Audi Forma–1-es csatlakozása és az, hogy sikeres legyen ez a történet.”

Hülkenberg hozzátette, hogy Seidl és Hoffmann „természetesen fontos szerepet játszottak” abban, hogy aláírjon a Sauber/Audihoz. „Ez az igazság. Nyilván ez most egy váratlan változás. Engem a bejelentés napján informáltak a döntésről, maga Gernot Döllner [az Audi ügyvezetője] mondta el.”

„Így határoztak, így akarják folytatni a jövőben. Az ehhez hasonló nagy projekteknél nyilván megvannak azok az emberek, akik az alappilléreket alkotják. Ettől függetlenül sosem csak egy-két személyen múlik. Az F1-ben mindenki lecserélhető. Ami pedig Mattiát illeti, nyilván ismerem őt a paddockból, de sosem dolgoztunk együtt. Ez pár hónap múlva változni fog.”

A Haas versenyzője végül még arra is kitért, hogy ezek a változások szerinte jól mutatják, az Audi mennyire tisztában van azzal, hogy a Sauber jelenlegi gyenge szereplése miként befolyásolhatja az átalakuló istállót 2026-ban.

„Ők is látják a helyzetet és változtatni akarnak. Az a tény, hogy meglépték ezt, jól mutatja, mennyire benne vannak a projektben és milyen sokat invesztálnak bele. Ez pedig jó és pozitív hír” – vélekedett tehát Hülkenberg, kinek jelenlegi csapata csütörtökön jelentette be a jövő évi második versenyzőjét.