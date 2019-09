Hülkenberg az Alfa Romeóval tárgyalhat: Räikkönen új csapattársat kap?

A Haas F1 Team ma jelentette be, hogy Romain Grosjean a csapatnál marad Kevin Magnussen csapattársaként, ami sokakat meglepett, egyeseket sokkolt”, mivel a többség azt várta, hogy Nico Hulkenberg lesz a befutó, akivel a Renault nem hosszabbított, mivel Esteban Oconban látják a jövőt Daniel Ricciardo mellett.

Időközben áramolnak az információk, természetesen a német sajtóban is, ahol a német Auto Bild egy esetleges alfa romeós szerződésről beszél. Nemrég Hülkenberg a német RTL-nek azt mondta, vannak érdeklődések iránta, így opciói is, amiken dolgoznak a háttérben. Egyelőre ennél többet nem mondott, de úgy hírlik, hogy Antonio Giovinazzi helye közel sem biztos a következő évre, bár Hülkenberg mellett Marcus Ericsson is esélyes lehet.

A svéd tavaly év végén vesztette el az ülését Giovinazzi miatt, de a tulajdonosi kör miatt jó esélyei lehetnek arra, hogy visszatérjen és Kimi Räikkönen csapattársa legyen. Ugyanakkor Hülkenberg is népszerű a csapaton belül, ahol korábban 1 évet már versenyzett, de az a váltás nem volt sikeres számára.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Sauber C38 Fotó készítője: Alessio Morgese / Luca Rossini

Ne feledjük, Frederic Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke nagyon jó kapcsolatot ápol a némettel, akivel a GP2-ben együtt dolgozhatott csapatfőnökként az ART istállónál, közösen megnyervén a címet. Emellett Vasseur volt az, akinek az irányítása alatt a Renault leszerződtette a tapasztalt versenyzőt. Mindez, ha nem lenne elég, Beat Zehnder, az Alfa Romeo csapatmenedzsere is nagy rajongója Hülkenbergnek,

Olaszországból közben azt jelentették, hogy a helyzet ennek ellenére nem egyértelmű, mivel a Ferrarinak még mindig komoly beleszólása lehet a dolgokba a junior programjuk miatt és Mattia Binotto nagy támogatója Giovinazzinak. A számok azonban sokat mondanak, mert eddig szinte minden pontot Räikkönen szerezte meg az istállónál, mely egy erősebb pilótával sokkal előrébb is lehetne.

„Antonio az egyik versenyzőnk, akinek ebben a szezonban még nem volt lehetősége bemutatni a teljes potenciálját, de számos szempontot kell figyelembe venni, ha erről beszélünk. Az első, és azt hiszem, a legfontosabb, két évig volt távol a versenyzéstől. Láttuk, hogy az időmérős teljesítménye fokozatosan javult, nagyon közel állva Kimi teljesítményéhez, miközben a futamon még mindig megfizeti valaminek az árát, különösen az egymás elleni csaták során.” - mondta Binotto.

„Úgy gondolom, hogy ez a magabiztosság hiányához köthető, hiszen két évig távol volt, de a fejlődése pozitív tendenciát mutat. Ez az, ami számít. Belgiumban hibát követett el, ami kétségtelenül megbüntette őt, de pontszerző helyen volt, majd Monzában a TOP-10-ben végzett. Egyre jobb a teljesítménye, és támogatni kell, ahogy azt megérdemli.”

„Jelenleg azt gondolom, hogy nem olyan nyugodt, mint amilyennek lennie kellene, ezért szükséges, hogy érezze a Ferrari bizalmát, mivel ő a mi versenyzőnk.” - tette hozzá Binotto az olaszról, aki még mindig várja a döntést, ami továbbra sem született meg. „Most fontos versenyek állnak előtte. Ez nem egy pótvizsga, de alkalom arra, hogy bizonyítsa azt, amit az utóbbi futamokon mutatott.”

