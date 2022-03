Hülkenberg arra számít, hogy „arcon csapja” majd a sok új információ az Aston Martinnál

Nico Hülkenberg a koronavírussal megbetegedett Sebastian Vettelt váltja a bahreini nagydíjhétvégén az Aston Martinnál, így ő lett a 23. pilóta, aki kipróbálhatta a vadiúj Forma-1-es autókat – a német pedig pontosan tisztában van azzal, hogy minden korábbi beugrásánál nehezebb feladat vár rá.

„Én nem voltam ott a 6 napos teszten, szóval valószínűleg pár körbe telik, mire átmozgatom a berozsdásodott reflexeimet, de nem fogom siettetni ezt” – nyilatkozta a pénteki bahreini sajtótájékoztatón.

Hülkenberg utoljára a 2020-as Eifel Nagydíjon ült Forma-1-es autóban, azóta azonban sok másik F1-es tartalékostól eltérően nem versenyzett aktívan. Tavaly a McLaren IndyCar autóját tesztelte, a csapat pedig nagyon elégedett volt a teljesítményével, de végül nem vállalta be az államokba való költözést – amihez részben hozzájárult kislánya születése is.

Kevin Magnussenhez hasonlóan Hülkenberg is elismerte, hogy a fizikai állapota nincs egy „állandó” F1-es pilóta szintjén, de véleménye szerint nem csak ezzel lesz baja a hétvége alatt.

„Az biztos, hogy ma el fog árasztani a sok új információ, szóval a célom csak az, hogy a lehetőségeimhez képest jól érezzem magamat az autóban.”

A 2020-as szezon második brit futamán Hülkenberg a Racing Point rózsaszín Mercedesével a 3. helyre kvalifikálta magát, most azonban elismerte, hogy „nem tudja”, mire számítson a vadiúj autók miatt.

„Elég sok időt töltöttem most távol a sporttól, ráadásul ezek teljesen új autók. Legutóbb azért jól ismertem az autókat, és tudtam, hogy mire lehetek képes. Most azonban így, hogy tiszta lapról indult mindenki, még csak most szerzem az első tapasztalataimat. A lehető leggyorsabban kell tanulnom, de persze nem egyszerű helyzetről van szó.”