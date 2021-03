Hülkenberg akár három csapatnál is beugrós lehet?

A tavalyi szezonban a mezőnyből kiszorult Hülkenbergnek végül három futamon is be kellett ugrania a Racing Point autójába, mivel Sergio Perez és Lance Stroll is elkapta a koronavírust, emiatt pedig nem tudtak rajthoz állni.

A német versenyző derekasan helyt tudott állni, ez pedig talán újabb lehetőségeket nyitott meg előtte az idei szezonra. Állandó versenyzői ülést ugyan nem kapott, de könnyen lehet, hogy akár három csapatnál is ő lehet majd a beugró pilóta, ha valami történik.

Múlt héten a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff arról beszélt, hogy „nem az a kérdés, hogy mikor hozzák meg a döntést, hanem az, hogy mikor jelentik be”, miközben Hülkenberg vélhetően az Aston Martinnál is szerepet kap.

Az F1-Insider szerint pedig már a McLaren is bejelentkezett nála, és megkérdezték, hogy elérhető lenne-e, ha bekövetkezne a legrosszabb forgatókönyv. A hírek szerint „Hulk” nem fogadhatta el az ajánlatot egyéb kötelezettségei miatt, bár ettől még egyáltalán nem lehetetlen a mclarenes szerep sem, mivel idéntől már ők is Mercedes-motort használnak.

A téma kapcsán a 33 éves Hülkenberg nem akart túl sokat elárulni, így csak ennyit mondott az F1-Insider.com-nak: „Nagyon elégedett vagyok a helyzetemmel. Minden a megfelelő irányba halad.”

Jelenleg tehát úgy tűnik, hogy Hülkenbergnek bőven juthat szerep idén is, és az egyetlen mercedeses csapat, ahol nem ő lehet majd a tartalékpilóta, az a Williams lesz, hiszen ők nemrég megerősítették, hogy a tavaly már egy versenyen beugró Jack Aitkent alkalmazzák ismét.

