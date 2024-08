Hülkenberg a renault-s távozásának hátteréről: vicces, hogy ő már nincs is az F1-ben

A német pilóta három idényt töltött a francia istállónál. 2017-ben került oda, és ez volt az első gyári szerződése a Forma–1-ben, a csapat pedig több szempontból is köré kezdett épülni. Az első két szezonja egészen jól alakult, 2019-ben viszont már voltak problémák.

Az volt az az év, amikor Abiteboulnak sikerült meggyőznie Daniel Ricciardót, hogy csatlakozzon hozzájuk a Red Bulltól, miközben Esteban Ocont, aki a Force Indiától érkezett volna, a partvonalra ültették. Hülkenberg szerint azonban nem önmagában Ricciardo érkezése volt a probléma, hanem az, hogy a menedzsment megváltoztatta a felé irányuló hozzáállását, és minden reményüket inkább Ricciardóba fektették.

„Önmagában nem volt nehéz a csapattársának lenni” – nyilatkozta a GP Racingnek. „Úgy vélem viszont, hogy abban az időszakban történtek bizonyos dolgok a csapaton belül, különösen a menedzsment terén, amelyek nem voltak túl pozitívak számomra.”

„Amikor leigazolsz egy élversenyzőt, meg kell győznöd az igazgatótanácsot és komoly pénzeket kell fizetned. Az autó teljesítménye viszont nem olyan, mint amilyennek kéne vagy amit ígértek, ez pedig nyomással jár. Aztán voltak bizonyos stratégiai döntések, melyek számomra kedvezőtlenül alakultak.”

2019 végén aztán a csapat nem hosszabbította meg Hülkenberg szerződését, részben azért, mert tapasztalt pilótaként még mindig nem volt F1-es dobogója. Ez a helyzet most is fennáll még. Akkor viszont Abiteboul nem volt rest felhozni a német hockenheimi hibáját, miközben jó esélye volt a pódiumra, egy tényezőként arra, hogy miért válnak el az útjaik.

A szezon végén Hülkenberg a pontok terén ugyan elmaradt Ricciardótól, a trend viszont már jóval hamarabb kibontakozóban volt, és a Haas jelenlegi versenyzője felidézte az akkori Kanadai Nagydíjat, ahol csapatutasítással kérték őt arra, hogy ne előzze meg az ausztrált, hiába voltak sokkal frissebb abroncsai. Mindezt ráadásul a hatodik és hetedik helyért csatázva.

„Nem értettem. Az volt az egyik fordulópont. Oké, nehéz szezonunk volt addig a pontig, de a döntés, hogy befagyasztjuk a pozíciókat… Simán megelőzhettem volna. Sokkal frissebb gumikon voltam, és mindenféle rizikó nélkül meg tudtam volna előzni. Számomra az egy abszurd magyarázat volt. Visszagondolva rá, nem kellett volna engedelmeskednem.”

„Nyilván az nem tetszett volna nekik, súrlódást okozott volna csapaton belül, de akkor mi van? Mindig vannak súrlódások, de a szezon folytatódik és jön a következő futam. A dolgokat nagyon hamar elfelejtik! Ezt követően aztán az év második felében már nem éreztem a támogatást, nem voltunk már egy csapat a menedzsmenttel. Amit az előző két év során felépítettünk, az szétesőben volt. Ennek nyilván a teljesítményemre is hatása volt.”

Hülkenberg ezt követően három évre kikerült az állandó mezőnyből, de tavaly a Haasszal tért vissza, jövőre pedig már az Audivá váló Sauber pilótája lesz, tehát sikeresen indította újra karrierjét. Az általa kritizált Abiteboul viszont már régóta nincs az F1-ben, hiszen a francia jelenleg a Hyundai WRC-s projektjét irányítja.

„Vicces, hogy most, öt évvel később már nincs itt” – mondta mosolyogva. „Én is elmentem, de aztán visszajöttem és még itt vagyok. Ez sokat elmond. Emellett van egy részlet, amit talán kevesen tudnak: valójában Fred [Vasseur] volt az, aki leigazolt engem… Miatta voltam a csapatnál. Aztán neki is gondjai támadtak a vezetőséggel és távozott. Az is egy fontos változás volt.”

Ahogyan az Audihoz való megérkezése is az lesz, amivel kapcsolatban Hülkenberg elmondta, hogy nem kapkodta el a döntést, hiába voltak más kecsegtető lehetőségek is a piacon.