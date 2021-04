Hülkenberg a Red Bull-os ülésről: miután Perez nyert, elszállt az esély

A német pilóta a holland Ziggo Sporttal készített egy rövid interjút, amelyben szó esett a Red Bull-os lehetőségről, az Aston Martin és Sebastian Vettel jelenlegi helyzetéről, illetve a mercedeses szerepköréről is.

Hülkenberget két hete jelentette be az Aston Martin tartalékpilótaként, ez azonban egyáltalán nem volt meglepő húzás, hiszen komoly története van a silverstone-i bázisú istállóval. Évekig ment a korábbi Force Indiánál, tavaly pedig három futamon is beugró volt náluk, amikor először Sergio Perez, majd Lance Stroll lett koronavírusos.

A helyzet azonban teljesen másképp is alakulhatott volna. Hülkenbergnek már tavaly is az volt a feltett szándéka, hogy visszakerüljön az F1-es mezőnybe állandó pilótaként. Most pedig elárulta, hogy hosszasan egyeztetett a Red Bull-lal egy lehetséges szerződésről, de végül a bikások Perez mellett döntöttek.

„Ez az elmúlt év második felében történt. Egy idő után azonban nem volt már igazi esélyem, mert Checo remekül kezdett el vezetni a szezon utolsó versenyein. Megnyerte a Szahír Nagydíjat, és utána igazából vége is volt számomra” – mondta Hülkenberg.

Tavaly arról is szóltak a hírek, hogy Max Verstappen a németet szerette volna inkább csapattársnak, de a Red Bull végül Perezt ültette Alex Albon helyére. „Inkább nem gondolok bele ebbe, mert akkor sírni kezdek” – mondta viccesen, amikor korábbi mexikói kollégájáról kérdezték. „Nem is foglalkozom ezzel olyan sokat.”

Bár nem szívesen követi ebben az idényben az F1-et, mert inkább csak szívfájdalmat okoz neki, Hülkenbergnek azért mégis résen kell lennie, hiszen az Aston Martin mellett a Mercedesnél is tartalékpilótai szerepkört lát el. Az címvédőkhöz való beugrására azonban elég kicsi az esély, hiszen ott van nekik Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries is.

„A Mercedesnél igazából nincs túl sok dolgom. Csak pár futamra szól. Stoffel és Nyck a Formula E-ben és a WEC-ben is mennek, szóval párszor nem lesznek elérhetőek. Tehát azon a néhány hétvégén én leszek az emberük.”

Az elsődleges feladata idén az Aston Martinhoz köti őt, ahol Sebastian Vettel még nem igazán találta meg a legjobb formáját. Ez vajon lehetőséget adhat az F1-be visszavágyó német számára? „Nem, nem hiszem. Szerintem náluk fejezi be a szezont. Ettől függetlenül még van mit csinálni” – felelte.

„Időre van szüksége, és még nem érzi teljesen otthon magát, ezt látni lehet a stopperen is. Végső soron viszont nem az én döntésem.” Hülkenberg tehát nem hiszi, hogy rövidebb távon bekerülhet az Astonhoz, így talán az F1-en kívüli lehetőségek is érdekelni fogják, mert hiányzik neki a versenyzés.

