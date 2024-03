Hülkenberg: a kisebb csapatoknak „szokatlan” stratégiákra van szükségük a pontszerzéshez

A legutóbbi Szaúd-arábiai Nagydíjon Hülkenberg volt az, akinek az élcsapatok után sikerült elhoznia egyetlen pontocskát a Haasszal, de ez is többnyire annak volt köszönhető, hogy Lance Stroll kiesett, illetve a csapattársa, Kevin Magnussen szándékosan feltartotta a mögötte jövőket, ezzel kedvezve a németnek.

Idén már többször is előkerült az a téma, hogy a mezőny látszólag két részre szakadt, ami rendkívüli módon megnehezíti a középmezőny dolgát, ha be akarnak kerülni a legjobb tízbe, hiszen a másik öt csapat tulajdonképpen kisajátítja magának a pontszerző helyeket. Hülkenberg pedig amondó, hogy szerinte a kisebb alakulatok kénytelenek lesznek furcsa stratégiákhoz folyamodni, ha nem akarnak üres kézzel távozni minden futamról.

„Az ehhez hasonló versenyeken, ahol a top öt csapat mind célba ér, akkor a tíz pontszerző hely már el is kelt. Emiatt mindig azt érzem, hogy valami szokatlannal, logikátlannak vagy a józan észnek ellentmondóval kell próbálkoznod. Muszáj szerencsét próbálnod, eltérned a többiektől, és ez a múltban gyakran ki is fizetődött.”

A Haasnak most tehát van már egy pontocskája, miközben négy másik istálló még pont nélkül szerénykedik az első két hétvégét követően. A helyzet kapcsán egyébként a williamses Alex Albon és csapatfőnöke, James Vowles is beszélt, akik attól tartanak, hogy a Magnussenéhez hasonló „piszkos” taktikák akár állandóvá is válhatnak, mert a középcsapatoknak talán csak így lesz esélyük bekerülni a top 10-be.