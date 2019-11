Hülkenberg a két nagy név érkezéséről: „Ez már nem az én gondom...”

Minden jel arra mutat, hogy a Renault F1 Team nem fog kiszállni a Forma-1-ből, hiába az ezzel kapcsolatos pletykák és a konszern ellenőrzése. Dirk de Beer és Pat Fry leigazolása hatalmas fegyvertény, elsősorban 2021-re, hiszen a McLaren szakembere még szerződéssel rendelkezik Wokingban, így lehetséges, hogy leghamarabb csak 2020 második felében állhat munkába a franciáknál.

Beer és Fry nagyon tapasztalt és remek szakemberek, akik komoly lökést és motivációt adhatnak a Renault-nak, mely idén sok kritikát kapott, amiért nem tudott közelebb kerülni a top-csapatokhoz, és még a 4. helyüket is elvesztették. Sőt, a legrosszabb forgatókönyv szerint a Racing Point és a Toro Rosso is megelőzheti őket, ami pénzügyi szempontból is kellemetlenül érintené a csapatot.

Nico Hulkenberg már nem fogja megtudni, hogy milyen lesz a Beer és a Fry által tervezett és fejlesztett 2021-es és 2022-es technikát vezetni, mivel az év végén távoznia kell, és a helyét Esteban Ocon veszi át. Igaz, adott esetben még egy visszatérés is elképzelhető lehetne a német részéről a Renault-nál, ahol sajnálják, hogy meg kell válniuk tőle.

Amerikában Hülkenberget is megkérdezték a Renault két nagy „fogásáról”, de a tapasztalt pilóta nem igazán akart foglalkozni ezzel. Érthető, hiszen pár hét múlva már nem lesz a csapatnál, és sokkal inkább arra koncentrál, hogy helyet találjon magának a Forma-1-ben jövőre. Az Alfa Romeo az utolsó opciója.

„Ez már nem az én gondom...” Nem, mert ezt a könyvet lezártam. Soha nem tudhatod, hogy ezek a dolgok működni fognak vagy sem. Természetesen mindig megpróbálsz arra törekedni, hogy a dolgok jobban menjenek, de ha ez így is lesz, vagy sem, teljesen mindegy, és senki sem tudhatja azt előre. Ezt mindenfajta belső sértettség nélkül mondom, mert nincs bennem ilyen.”

„Most csak arra koncentrálok, hogy egy jó versenyt fussak holnap. Minden hétvégének így vágok neki, és szeretnék pár pontot gyűjteni. Ez még egy jó futam is lehet. Meglátjuk, hogy mit ér ez a 11. hely, mivel szabadon választhatok gumit, addig az előttem lévők nem. Egy jó rajttal remek helyzetbe is kerülhetek a keményebb gumikon.”

„Ami pedig az időmérőmet illeti, nem volt rossz, de egy kicsit küszködtem hátul, és nem volt meg a legjobb ritmus, nem találtam meg a harmóniát, és amikor egy olyan cipő van rajtad, ami nem túl kényelmes, akkor nem könnyű. Emiatt nem találtam meg ezt a 0.2 másodpercet.”

