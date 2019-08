Hülkenberg a Haashoz, Ocon a Renault-hoz kerülhet, ha elindul a lavina

A szezon közbeni pilótacsere nem gyakori, ám idén már több versenyző kapcsán is felmerült. Pierre Gasly mélyrepülése a Red Bullnál, vagy Romain Grosjean szenvedése a Haasnál már felvetette a lehetőségét, hogy menet közben váltsanak a csapatok, ám az osztrák istálló már megerősítette a franciát a helyén, míg Joe Saward szakújságíró szerint Grosjean is kihúzza a szezon végéig.

"Nem hiszem, hogy Grosjean a szezon vége előtt kikerül a Haastól, vagy legalábbis megint ki kell ütnie ehhez a pályáról Magnussent" - utalt Saward a legutóbbi futamon történtekre. "A probléma, ha ki is rúgod Grosjeant, jobbat kell a helyére hozni. Hallottam vad sztorikat Emerson Fittipaldi jr.-ról, de neki még szuperlicence sincs. Esteban Ocon nem fog elmenni a Haashoz, a Mercedesnél akar ülést, nem fogja vesztegetni az idejét a Haas-szal. Sokkal valószínűbb, hogy Nico Hulkenberg kerül Grosjean helyére, így Ocon így a német helyét vehetné át a Renault-nál."

Ocon a Mercedes tesztpilótája, ám a németek már óvatosan jelezték, hogy a fiatal francia jövőre sem számíthat ülésre, és akár az is elképzelhető, hogy a mindenki által tehetségesnek tartott francia az idei évhez hasonlóan jövőre sem talál magának helyet a rajtrácson. Ugyanakkor a jelek szerint még így is több esélye lehet erre a pletykák alapján, mint honfitársának, Grosjeannak nagyot kellene bizonyítani a nyáron, hogy a jövő évi szereplése is biztosítva legyen az F1-ben.

Az utóbbi időben egy nagyon jó Forma-1-et kaptunk, miközben a csaták is egyre élesebbek a pályán, bár a bajnokságban egyre inkább eldőlni látszanak a legfontosabb kérdések, hiába van még sok futam hátra.