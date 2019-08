Horner: Bárkinek nehéz dolga lenne Verstappen csapattársaként

Az utóbbi pár versenyen egyre inkább úgy tűnik, hogy a Red Bull, vagyis inkább Max Verstappen képes lehet felnőni a Mercedes dominanciájához, legalábbis a holland az utolsó három versenyből kettőt megnyert. Christian Horner, csapatfőnök szerint azonban a fiatal versenyző remek teljesítménye jóval régebbre nyúlik vissza:

„Szerintem Max nem csak az elmúlt három futamon, hanem már legalább tavaly Kanada óta hihetetlenül jól versenyzik. Csupán az elmúlt pár hétben kezdtek összejönni a dolgok. Az osztrák győzelem vízválasztó volt, Silverstone-ban is jók voltunk, és nyilván az előző hétvége csúcspontja is az ő fenomenális teljesítménye volt, végig higgadt maradt, a változó körülmények közepette is egyenletesen jó tempót ment, és így nyert is. Szóval igen, remek formában van, és remélhetőleg a nyári szünet után ugyanitt fogja folytatni.”

A korábban felmerült pletykákra reagálva, miszerint a holland esetleg a Mercedeshez igazolhat Hamilton mellé, az ötszörös világbajnok azt mondta, azért örülne ennek, mert így megmutathatná, hogy ugyanolyan kocsiban is le tudja győzni Verstappent. Horner szerint azonban ellene senkinek nem lenne könnyű dolga:

„Bárkinek nagyon nehéz lenne. Számomra vitathatatlan, hogy ő ma a legjobb pilóta a rajtrácson, és szerintem akármelyik másik versenyzőnek egy olyan mérce lehetne, amelyhez a saját teljesítményüket mérhetik, lévén az emberek mindig a legjobbakhoz hasonlítják magukat. Tehát most például Pierre-nek is az ő teljesítménye a mérvadó.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

A Német Nagydíj után még Helmut Marko nyilatkozta azt, hogy szerinte Verstappen legnagyobb érdeme jelenleg az az érettség, amelyet az utóbbi időben mutat, és ezzel Horner is nagyjából egyetért, hozzátéve, hogy ehhez az is hozzájárulhat, hogy a versenyző 21 évesen már tapasztaltnak mondható az F1-ben:

„Természetesen Max még mindig csak egy kissrác, 21 évesen, de ez az ötödik szezonja, úgyhogy már jó adag tapasztalat szorult a kobakjába. A tehetsége sosem volt kérdéses, de ma már bölcsebb és tapasztaltabb is. A tavalyi nehezebb idénykezdet pár elszalasztott lehetőséggel kicsit próbára tette őt, de tavaly Montreal óta teljesen megfordította a maga sorsát.”

„Az a sorozatos teljesítmény, amit azóta nyújt, elképesztő. És még tud hova fejlődni. Idén nagyon szépen átvette az első számú pilóta helyét, és egy egészen más szinten vezet, amivel az egész csapatot tolja maga előtt. A Hondával kötött szerződésünk, az ő munkakörnyezetük is kellemes számára, szóval nagyon pozitív légkör alakult ki körülötte.”

