Hornert „büszkévé” teszi Wolff legutóbbi beszólása

A Red Bull az első bajnoki sikeréért hajt 2013 óta, jelenleg pedig ők állnak nyerésre, hiszen Max Verstappen 12 ponttal vezet Lewis Hamilton előtt. A konstruktőröknél eközben a Mercedes áll nyerésre, de előnyük valamelyest csökkent a legutóbbi Amerikai Nagydíj után.

A mexikói futam előtt Wolff a Daily Maillel készített interjút, és itt „egy pantomim egyik főszereplőjének” nevezte Hornert, mert érzése szerint a Red Bull csapatvezetője túl sokat színészkedik már a kameráknak, mióta elindult a Netflix féle Drive to Survive.

A két vezető idén már számtalanszor „esett” egymásnak a pályán kívül, felhasználva a média erejét, hogy megpróbálja a rivális istállót valahogyan rosszabb színben feltüntetni. Wolff még nyáron „szófo***nak” nevezte Hornert, amiért az élesen kritizálta Hamiltont a Brit Nagydíjon történtek fényében.

Most természetesen a brittől is megkérdezték, hogy mit gondol Wolff legújabb megjegyzéseiről, a válasz pedig nem maradhatott el: „Mindannyian tudjuk, hogy Totónak sok mondanivalója van.”

„Igazából még büszkévé is tett vele. Engem nevezett a főszereplőnek, ha pedig megnézzük ennek a definícióját, akkor kelleni szokott egy főgonosz is mellé. Mondhatnánk azt is, hogy Toto remekül betölti ezt a szerepet, de ha már egy pantomim előadásról beszélünk, akkor talán a dáma szerepe illene hozzá.”

„A lényeg viszont az, ami a pályán történik, és szerintem remek küzdelmet látunk a két csapat között. Szabad a harc, bokszfal a bokszfal ellen, versenyző a versenyző ellen, motor a motor ellen és így tovább, szóval ez fantasztikus. Imádjuk ezt, és néha előfordul, hogy megkapod a magadét. Én viszont nem veszem ezeket annyira komolyan, vagy olykor még bóknak is titulálom.”

Horner azt is elismerte, hogy a Wolff-fal való szócsatája csak egyfajta „zaj” ahhoz képest, ami a pályán zajlik, de mindenképpen az idei lenne a legédesebb siker a Red Bull történetében. „Nincs gondom Totóval, szerintem remek munkát végez a csapatnál, amelyet megörökölt.”

„Természetesen megvan a tisztelet. A Mercedes egy fenomenális csapat. Hatalmas dolgokat értek el, és persze a két istálló között is érvényesül a tisztelet. Ez azonban verseny is egyben. Nem nézhetjük némán, hogy a Mercedes mindent megnyer. Miért vagyunk itt? Azért, hogy kihívás elé állítsuk őket, ahogyan az utóbbi hét évben is próbáltuk.”

„Mostanra sikerült versenyképes helyzetbe hozni magunkat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet nyújtsuk az év végéig. Mindenképpen messze ez lesz a legnagyobb eredményünk a Forma–1-ben, ha sikerülne megnyerni valamelyik bajnokságot” – zárta Horner, út közben elejtve néhány újabb beszólást Wolff felé.

Horner még nem akar kizárni semmilyen csapatutasítást