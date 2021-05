Mivel már a Red Bull 2005-ös debütálása óta ő az istálló vezetője, ezért elég sok helyszínre látogatott már el ezen idő alatt. Nyilván a mosdóba is sokszor kellett már kimennie F1-es karrierje során, de ez valójában fontosabb szerepet játszik az ő felkészülésében, mint azt hihetnénk.

Horner futam előtti rutinjának egyik fontos része, hogy el kell látogatnia a „szerencsehozó WC-jébe” a rajtok előtt. Vannak olyan pályák, ahol ez a Red Bull motorhome-jában van, de például Interlagosban a dolgok egy kissé érdekesebbek.

„Minden egyes pályán, ahová ellátogatunk, van egy szerencsehozó WC-m, és biztosra kell mennem, hogy el is látogatok oda minden futam megkezdése előtt” – mesélt furcsa szokásáról Horner a Pardon My Take podcastben.

„Egyes helyszíneken a motorhome-ban van a WC, de Brazíliában például van egy olyan hely, ahol 25 van belőle, és ha 24 éppen foglalt, akkor az az egy kimaradt lesz az én szerencsés választottam a hétvége további részére.”

Talán meg lehet állapítani, hogy Horner szokatlan rutinja idén eddig egészen jól kifizetődik számukra. A Mercedes ugyan kezdett picit ellépni az első négy versenyt követően, de Monacóban fordult a kocka.

Verstappen simán be tudta húzni a versenyt, miután Leclerc autójának hibája miatt lényegében az élről kezdhette meg a nagydíjat, a nagy rivális pedig botlott, hiszen Hamilton csak hetedik lett, ezzel idén először fordult elő, hogy nem Verstappen és a címvédő osztozott az első két helyen.

A Red Bull most mindkét bajnoki pontversenyben vezet, az pedig már évek óta nem fordult elő, hogy a Mercedes nincs az első helyen legalább az egyik tabellán. Lehetséges, hogy Horner most találta meg az eddigi legjobb szerencsét hozó mellékhelyiségét…

