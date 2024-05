Hornernek lenne egy „természetes megoldása” Andrettiék problémájára

A Forma–1 az év elején hiába utasította el az Andretti jelentkezését, ők továbbra is ugyanúgy készülnek a szereplésre, mintha megkapták volna az engedélyt a belépésre. Silverstone-ban új központot nyitottak, nemrég pedig kiderült, hogy az F1 távozó műszaki igazgatója, Pat Symonds is náluk folytatja.

A munkájuknak egyelőre azonban nincsen végpontja, hiszen a FOM továbbra is tartja magát korábbi döntéséhez, így Michael Andretti istállója egy ideig még biztosan nem állhat fel az F1-es rajtrácsra 11. csapatként. A téma a most hétvégi Monacói Nagydíj során is előkerült, és Christian Hornert arról kérdezték, változott-e a véleménye a közelmúltbéli fejlemények hatására.

„Az Andretti hatalmas versenyzési múltra tekint vissza. Mario [Andretti] a sport legendája, és persze ott van a Cadillac, az óriási amerikai autógyártó. Úgy emlékszem, az F1 azt mondta, hogy 2028-ban jöhetnének, ha lenne saját motorjuk, de szerintem a jelenlegi franchise-ok stabilitásának megóvása érdekében a legjobb az lenne, ha megvásárolnának egy jelenlegi istállót.”

A paddockon kívül azonban sokan kezdik úgy érezni, hogy az F1-nek konkrétan Andrettiékkel van valami problémája, miközben Mario nemrég felfedte, hogy a Liberty Media ügyvezetője, Greg Maffei szinte megfenyegette őt, és megmondta neki, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a csapat ne kerülhessen be a Forma–1-be.

Eközben az amerikai rajongók is kezdenek egyre elégedetlenebbek lenni, mivel úgy érzik, az F1 örömmel veszi el a pénzüket, de nem engedi, hogy egy teljesen amerikai istálló is ott lehessen a rajtrácson. Horner ennek kapcsán viszont arról beszélt, hogy a nemzetiségnek nincs köze ehhez az ügyhöz.

„A sorozat amerikai kézben van, nekünk pedig öt olyan cég is szerepel az autónkon, amely ott van a Fortune 500-as listán. Ennek szerintem semmi köze ahhoz, hogy az Andretti amerikai vagy ilyesmi. Ez kizárólag az F1 üzleti modelljéhez kapcsolódik. Emlékszem, hogy nem is olyan régen mindig volt két csapat a mezőny végén, akiket meg kellett menteni, mert fizetésképtelenek voltak.”

„Mostanra viszont végre olyan helyzetbe kerültünk, hogy nagyon erős és egészséges a Forma–1, és a Libertynek gratulálni kell ezért, mert olyan modellt alkottak meg, ahol még a legrosszabb csapatnak is vélhetően egymilliárd dollár az értéke. Úgy vélem, azért is meg kell őket dicsérni, hogy új rajongókat vonzottak be és megnyitották a belépés lehetőségét.”

„Eléggé meglepődtem azon, hogy az Andretti politikai útra terelte a témát, de ha tényleg meg akarják találni az utat a rajtrácsra, akkor meg fogják találni, de szerintem a legtermészetesebb megoldás az lenne, ha megvennének egy meglévő franchise-t, ha lenne eladó” – zárta a témát Horner.