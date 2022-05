Horner: Verstappen motorjának semmi baja, más problémája volt

Max Verstappen remek időt autózott a Q3-ban az első mért körén, azonban Charles Leclerc legutolsó próbálkozására már nem tudott válaszolni, miután az első szektorban el kellett vennie a gázt. Verstappen a rádión azt jelentette, hogy elszállt a motorja, de Christian Horner csapatfőnöke elmondása alapján más problémájuk volt.

„Nem az erőforrással volt probléma, a DRS-e nem nyílt a kör kezdetén” – nyilatkozta Horner a Sky-nak. „Meg kell értenünk, hogy mi okozta a hibát, mert leteszteltük, és a második szektorban már újra kinyílt.”

„Ettől függetlenül nem hiszem, hogy le tudtuk volna nyomni Charles utolsó körét, remekül teljesített nagy nyomás alatt. Azzal így is elégedett vagyok, hogy az első sorból rajtolhatunk.”

Annak ellenére, hogy idén már a sokadik megbízhatósági probléma hátráltatja a Red Bull szezonját, Hornert még mindig nem aggasztja ez a trend.

„Hibák mindig is lesznek. Tegnap este a Ferrari karosszéria-cserét hajtott végre az üzemanyag-rendszer problémája miatt, de ránk a legrosszabbkor csapott le ez a hiba, a Q3 végén. Lehet, hogy csak egy apró gumidarab szorult be a nyitómechanizmusba.”

„Charles egy új szett lágy gumit is megtartott a versenyre, ami elég érdekes választás stratégiai szempontokból. Ilyen hőségben azonban a futam a gumik kezelésén fog múlni, izgalmas futam előtt állunk. Még ma délelőtt is hosszabb etapokat teljesítettek, szóval este biztosan aggódtak még valami miatt, de úgy tűnik, hogy akármit is módosítottak a beállításaikon, az működött.”

„A Ferrari fejlesztései is működnek, a különbség pedig minimális a két csapat között. Max első köre nagyon erősnek tűnt, és szerencsére elég jó is volt ahhoz, hogy az első sorba kerüljön. Holnap is apróságok döntenek majd, mint Miamiban és az azt megelőző futamokon.”

Horner azt is elmondta, hogy szerintük miért sikerült ennyire rosszul Sergio Perez időmérője – mexikói csak az 5. helyről rajtolhat majd holnap:

„Az első szektort nem igazán sikerült összeraknia, a második és harmadikban már hozta Max tempóját. A versenyen azonban nem lesznek problémái.”