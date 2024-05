Horner: Verstappen hatalmas nyomást állt ki, de le a kalappal az egész csapat előtt

Pedig ezért most keményen meg kellett harcolniuk, ha azt nézzük, szombaton milyen helyzetből értek el pole pozíciót, a mostani futam végén pedig milyen közel voltak ahhoz, hogy Miami után másodjára is kiénekeljék a sajtot a szájukból. Verstappen azonban az utolsó körökben nem remegett meg, így idei ötödik futamgyőzelmét aratta.

Voltak pillanatok, amikor azonban talán Horner sem hitte el, hogy meg tudják tartani az első helyet. „Hatalmas nyomás alatt volt, és mivel már három pályaelhagyása volt, ezért egyetlen millimétert sem tévedhetett. Elképesztő munkát végzett Max azzal, hogy kibírta ezt a nyomást. Lando [Norris] nagyon keményen jött a futam végén” – kezdte értékelését.

„A verseny igazából két részből állt számunkra. Az első fele még nagyon erős volt, kiépítettünk hét és fél, nyolc másodpercnyi előnyt, de az utolsó etap második részén Lando hirtelen nagy ütemben kezdett ránk közeledni.”

Horner szerint egyre világosabb, hogy a mezőny kezd igazán szorossá válni: „Látható, hogy az autók közelítenek egymáshoz, a legutóbbi fejlesztésekkel pedig egyre jobban hasonlítanak egymásra. A Ferrari is ott van, szóval tényleg egyre szorosabb, ami érthető, ha a szabályok stabilak maradnak. Nem arról van szó, hogy nem számítottunk erre, de ezen a pályán a McLaren ismételten igazán erős volt, akárcsak a Ferrari.”

A csapatvezetőt természetesen arról is kérdezték, hogy a pénteki szenvedés után mennyire elégedett azzal, hogy ekkorát tudtak fordítani. „Mindennek össze kell állnia. Pénteken még kicsikét le voltunk maradva. A csapat ezért nagyon sokáig dolgozott – Sebastien Buemi is remekül dolgozott a szimulátorban szombat kora reggel. Az FP3-ra már javultunk, Max megszerezte azt az elképesztő pole-t, amelyet most sikerült beváltanunk. Maxnak csúcsteljesítményt kellett nyújtania, és ez egy nehéz győzelem volt.”

Horner végül még azt is elmondta, hogy a folytatásban muszáj lesz további fejlesztésekkel előállniuk, mert egyértelmű, hogy a McLaren és a Ferrari lassan felzárkózik rájuk. „Ez is azt mutatja, hogy a Forma–1-ben sosem állnak meg a dolgok, folyamatosan menned kell előre. Hétből öt futamot nyertünk eddig, de látszik, hogy a McLaren javult, a Ferrari javult, így nekünk is folytatni kell a folyamatos fejlesztést.”

