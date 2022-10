Horner: Verstappen egy másik bolygón versenyzett idén

Max Verstappen négy futammal a szezon vége előtt biztosította be világbajnoki címét Szuzukában, azok után, hogy tavaly az utolsó pillanatokig harcolt Lewis Hamiltonnal.

Bár a holland igencsak kaotikus körülmények között szerezte meg a végső győzelmet, de tulajdonképpen hetek óta csak idő kérdése volt, mikor válik matematikailag is biztossá az első helye. A Red Bullnak egyébként ez volt a hatodik egyéni bajnoki címe, miután Sebastian Vettel 2010 és 2013 között zsinórban négyszer ért fel a csúcsra.

„Négy futammal az idény vége előtt megcsinálni, valóban figyelemre méltó teljesítmény“ - mondta Horner a Motorsport.com kérdésére, hogy jobban tud-e örülni ennek a sikernek, mint a tavalyinak.

„Max egy másik bolygón versenyzett idén, uralta a bajnokságot, elképesztően magabiztosan vezetett. Úgy gondolom, sokkal kevésbé ellentmondásos az idei sikere, mint a tavalyi utolsó futam Abu Dhabiban, ami egy gigászi csata volt.“

„Nagyot léptünk elő a konstruktőri versenyben is, nyolc éve nem volt ennyire közel ahhoz csapat, hogy megtörje a Mercedes hegemóniáját, remélhetőleg hamarosan ezt is be tudjuk biztosítani“ - tette hozzá a csapatvezető.

„A bajnoki győzelem, az bajnoki győzelem. Ezúttal persze alacsonyabb volt a vérnyomásunk, mint Abu Dhabiban, de ugyanolyan sokat jelent. Max a tavalyi vb-címe után az egyes rajtszámmal az autóján egy domináns teljesítménnyel védte meg a címét. Öröm volt látni, ahogy idén egy újabb szintre lépett“ - folytatta a brit.

Horner azzal is egyetért, hogy a versenyzők válláról gyakran lekerül a hatalmas teher, miután megszerzik első világbajnoki címüket, ez pedig lehetővé teszi számukra a fejlődést.

„Ez történt korábban Sebastiannal és ez történt most Maxszel is. Lekerültek a válláról a terhek, ő pedig egyszerűen csak elindult és mindent beleadott. Élete legjobb formájában van, hihetetlenül jól vezet és kivételesen magas szinten dolgozik együtt a csapattal.“

„Nagyon büszkék vagyunk rá, és nyilvánvalóan kiélvezzük ezt a pillanatot, de koncentrálnunk kell a konstruktőri versenyfutásra, no meg arra, hogy Checo bebiztosítsa a második helyét a bajnokságan“ - szögezte le a Red Bull csapatfőnöke.

Annak ellenére, hogy Verstappen látszólag könnyedén nyerte meg a Japán Nagydíjat, Horner elismerte, egyáltalán nem volt könnyű délutánjuk vasárnap Szuzukában.

„Rengeteg minden történt. A pálya elkezdett felszáradni, és ezek az intermediate abroncsok nem szeretik az ilyen körülményeket. Különösen az első szektorban okoztak nagy kárt a gumikban, Max nagyszerűen vigyázott rájuk és remekül kontrollálta a hőmérsékletet“ - magyarázta Horner.

„A szezon eleji néhány nehéz futam után elképesztő, ahogyan uralta ezt a bajnokságot. Több mint huszonöt másodpercet adott Charles-nak alig több mint húsz kör alatt, ez hatalmas teljesítmény“ - zárta a csapatfőnök.

