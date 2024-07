Horner: Verstappen a Norrisszal történtek után „sem fog változtatni”

Miután körökön át csatáztak egymással az Osztrák Nagydíj utolsó részében, a két pilóta a 64. körben ért össze, aminek az lett a vége, hogy mindketten defektet kaptak. Verstappen végül ennek ellenére is ötödik lett, Norris McLarenje viszont olyannyira sérült, hogy ő már nem tudta folytatni a viadalt.

A futamot követően Norris és csapatfőnöke, Andrea Stella is rendkívül elégedetlen volt a holland manővereivel, mivel szerintük Verstappen többször is a féktávon mozdult be, mielőtt kiszorította volna az ellenfelét a pályáról. Horner ugyanakkor amondó, hogy versenyzője nem fog változtatni a vezetésén, és szerinte Norris csak most kezd rájönni, mennyire keményen versenyez a világbajnok.

„Világos, hogy Max nem fog változtatni. Van ennek egy olyan aspektusa is, hogy Lando most tanulja, hogyan kell Max ellen versenyezni, most fedezik ezt fel. Az pedig elkerülhetetlen, hogy a következő időszakban ne legyenek hasonlóan szoros csaták, hiszen a két autó rendkívül közel van egymáshoz.”

„Max kemény versenyző. Vélhetően ő az egyik legkeményebb, és mindenki tisztában van azzal, hogy ha ellene mész, akkor számítani lehet rá, hogy nem fogja hagyni magát.” Horner egyébként azt is felfedte, hogy a két pilóta a színfalak mögött már beszélt egymással, miután kicsikét lenyugodtak a kedélyek.

„Úgy tudom, már beszéltek, szóval nem hiszem, hogy gond lenne.” Stella arról mondta az incidens után, hogy Verstappen úgy versenyzett, mint 2021-ben Lewis Hamilton ellen, és a mostani eset annak a következménye, hogy abban az évben a bírák nem fegyelmezték meg eléggé a hollandot.

Horner szerint ez a megállapítás azonban helytelen, azt viszont elismerte, hogy egy ideje már érett ez az összecsapás a két rivális között. „Rendkívül keményen vezetett 2021-ben, ő már csak ilyen, de az utóbbi két évben nem igazán csatázott senki ellen, mert annyival előrébb volt.”

„Kettejük konfliktusa azonban már két, három, négy verseny óta érik, hiszen eddig is szoros volt a küzdelem közöttük, előbb-utóbb pedig meg kellett történnie ennek. 2021-ben megbüntették őt, ha valamit rosszul csinált, akárcsak Lewist.”

„Szerintem viszont hibás így megbélyegezni egy pilótát, és biztos, hogy a pillanat hevében Andrea is frusztrált volt, de ez csak kemény versenyzés. Ő hosszú éveken át Michael Schumacherrel dolgozott, szóval neki pont tudnia kéne, hogy megy ez” – vélekedett a brit.

Egy korábbi versenyző is éppen a Schumacherrel kapcsolatos párhuzamra hívta fel a figyelmet a történtek kapcsán.