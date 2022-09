Horner: Verstappen 2021-ben nem nyert volna futamokat ennyire hátulról

Verstappen jó úton halad második világbajnoki címe felé, és sorra gyűjti a győzelmeket. Idén már 11-nél jár, és az utóbbi időben többször is egészen hátulról tudott viszonylag könnyedén győzni. A Magyar Nagydíjat a tizedik pozícióból, a Belga Nagydíjat a 14.-ről, míg az Olasz Nagydíjat a hetedik helyről tudta megnyerni.

Horner ezen sikerek kapcsán azonban megjegyezte, hogy sokat segítettek a 2022-es szabályok szerint épült autók is, mivel maga a versenyzés és a másik autó követése is jobb lett. A Beyond the Grid podcast legutóbbi epizódjában megkérdezték a Red Bull csapatfőnökét, hogy 2021-ben is ilyen könnyedséggel tudta volna-e átszelni a mezőnyt versenyzője.

Még több F1 hír: Így reagált Nicholas Latifi a Williams bejelentésére

„Nem, nem hiszem. Az autókat nehéz volt követni. Az elöl haladó autó olyan mértékű turbulens áramlatokat generált, hogy a hátul jövő dolga sokkal nehezebb volt.”

„Ettől függetlenül viszont a Max és Lewis [Hamilton] között látott versenyzés egy másik dimenziót képviselt, azok a srácok minden egyes hétvégén ütötték-vágták egymást. Két titán a teljesítményük csúcsán. Fantasztikus volt részese lenni ennek.”

Horner emellett az idei aerodinamikai szabályokat összességében nagy sikernek titulálta, és felhívta az F1 és az FIA figyelmét, hogy nem kell komolyabban beleszólni a dolgok alakulásába, mert idővel a teljes mezőny még jobban összerázódhat, és akkor még az ideinél is emlékezetesebb csatákat láthatunk majd.

„Amikor ennyire radikális szabálymódosításokat vezetnek be, valaki el fogja őket találni, míg valaki elrontja. Idővel azonban mindenki közelebb kerül majd egymáshoz, ezért is fontos, hogy ne avatkozzunk feleslegesen közbe.”

„A mostani regulák azt viszont mindenképpen elérték, hogy az autók közelebbről tudják egymást követni. Sok idei futamon láttuk már ezt. Elég csak visszagondolni a szezon elejére, Bahreinre és Szaúd-Arábiára, ahol Max és Charles [Leclerc] között láthattunk fenomenális csatákat.”

„Maxszal pedig nyertünk versenyt a tizedik és a 14. helyről is, ami jól mutatja, hogy ezekkel az autókkal lehet előzni és szorosabban követni a másikat. Ez egy jelentős lépés volt a megfelelő irányba” – zárta gondolatát Horner.

Binotto elnézést kért Cunodától egy rossz vicc miatt