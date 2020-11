Horner: van még időnk dönteni Albonról

A Red Bull továbbra sem döntött arról, hogy megtartják-e Alex Albont a 2021-es szezonra is. Albon csak 1 pontot szerzett a mugellói dobogója óta, annak pedig már két hónapja. A Red Bull kitolta a határidőt a thai pilóta számára, és továbbra is bíznak abban, hogy kiharcolja a helyét Albon.

Az energiaitalosok azt már korábban is belengették, hogy most kivételesen házon kívülről hoznának pilótát Max Verstappen mellé, továbbra is Sergio Perez, illetve Nico Hülkenberg az esélyes.

Albon azonban a pénteki napon meglepően jól ment, az első szabadedzésen a második helyet szerezte meg, majd az FP2-n az 5. lett, igaz, itt már 1 másodpercet kapott Max Verstappentől.

Az FIA pénteki sajtótájékoztatóján Horner arra a kérésre, hogy mondjon valamit a Red Bull pilótaügyéről valamit, így válaszolt:

„Ma igen jó napja volt Albonnak, valószínűleg hosszú idő után a legjobb pénteki napja” – mondta a brit csapatfőnök. „Mint eddig is mondtam, azt akarjuk látni, hogy Alex megküzd a helyéért. A különbség most az, hogy már az összes többi hely elkelt a Forma-1-ben.”

„Ezzel nyerünk egy kis időt, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk meg, és persze ez idő alatt a lehető legnagyobb támogatást nyújtjuk Alexnek, és majd látjuk, mi történik a maradék 3-4 versenyen.”

Bár a Haas még nem jelentette be a jövő évi pilótapárosát, minden jel szerint Nyitika Mazepin és Mick Schumacher érkezik a csapathoz, amire ma újabb utalás érkezett: Oscar Piastri, a Premával idén F3-as bajnoki címet szerző ausztrál pilóta megerősítette, hogy jövőre az F2-ben versenyez majd, bár még csapatot nem nevezett meg, azonban valószínűsíthető, hogy a Premánál maradva Schumacher helyét veszi át.

Az AlphaTaurinál lenne hely elméletben Albonnak, azonban valószínűleg Juki Cunoda foglalja majd el Daniil Kvjat helyét, ahogyan az is biztosra vehető, hogy Lewis Hamilton hosszabbít a Mercedesnél, miután megszerezte a 7. bajnoki címét.

„Nem kötöttük határidőhöz a döntésünket, Alex szerződése lehetővé teszi, hogy akár majd csak a szezon után döntsünk, de természetesen tisztában vagyunk a lehetőségekkel. Mint mondtam, már az összes hely foglalt az F1-ben, kivéve a Mercedesnél, de abban erősen kételkedem, hogy Lewis hozzánk jönne jövőre.”

