Horner túlzónak tartja Perez büntetését

Péntek délután még nyugodtak lehettek a Red Bullnál, hiszen Max Verstappen megszerezte a pole pozíciót a Forma-1-es Osztrák Nagydíj kvalifikációján, miközben a szemmel láthatóan küszködő Sergio Perez a negyedik helyen zárta az időmérő edzést.

Csakhogy a mexikói a Q2 során meglehetősen gyanús körülmények között teljesítette leggyorsabb körét, hiszen négy kerékkel elhagyta a pályát, így pedig a szabályok szerint érvényteleníteni kell az időeredményt.

Az FIA a kvalifikáció közben nem foglalkozott az esettel, ugyanakkor már a visszajátszásokból is lehetett gyanakodni arra, hogy Perez szabályt szegett és a versenybírák be is hívták egy meghallgatásra péntek este.

A vizsgálat aztán megállapította, hogy a mexikói valóban szabálytalanul teljesítette a körét, így megfosztották a Q2-es legjobb idejétől, továbbá minden Q3-ban futott körét elvették, így a negyedik rajtkockából egészen a tizenharmadikra sorolták vissza.

„Bárcsak korábban értesült volna a csapatom a szabálytalanságról, akkor reagálhattunk volna. Nagyon csalódott vagyok, hogy így kell lemondanom a negyedik helyről. Nincs más választásom, mindent bele kell adnom a sprinten, hogy minél több helyet javítsak a fő futamra“ - mondta Perez.

Christian Horner meglehetősen bosszúsan nyilatkozott az FIA döntését követően és mint azt mondta, túlzottan keménynek tartja versenyzője büntetését, és úgy érzi, nem kaptak lehetőséget arra, hogy reagáljanak rá.

„Most azt kell megnéznünk, hogyan segíthetjük Sergiót az előrelépésben. A Ferrari is megmutatta, hogy nagyon erős itt, ez pedig még értékesebbé teszi Max pole pozícióját“ - fogalmazott a Red Bull csapatfőnöke.

