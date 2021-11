Horner: tudjuk, hogy valami nem oké a Mercedes hátsó szárnyával

A 2021-es Forma-1-es szezonban amellett, hogy nagyon kiélezett küzdelmet látunk a pályán a Red Bull és a Mercedes között, még keményebb politikai harcot vív a két csapat a pályán kívül.

A végsebesség kérdése pedig szintén egy egész szezonon átívelő témának bizonyult: miután a Honda az év elején szerzett tapasztalatai után feljebb tekerte a motorját a Francia Nagydíjon, járom versenyig csak vakarta a fejét a Mercedes, és egyértelműen frusztrálta őket az, hogy az egyenesekben nem tudták felvenni a versenyt a Red Bullokkal.

A Honda Belga Nagydíjon bemutatott frissítése nem változtatott nagyot az erőviszonyokon, míg a Mercedes a Brit Nagydíjon bemutatott új bargeboardjának segítségével olyan szintre tudta hangolni a hátsó felfüggesztését az egyenesekben leeresztő mechanizmust, amely egyértelműen szúrta a Red Bull szemét.

Bár a Francia Nagydíjon a limbózó hátsó szárnyakat lényegében betiltották, és akkor a narratíva a Red Bullt emlegette áldozatként, miközben a Mercedes vehemensen tagadta a vádakat, hogy ők is trükköznének, az energiaitalosok most arra gyanakodnak, hogy egy olyan trükköt tökéletesített az utóbbi időszakban a Mercedes, amelyet ők is használtak.

„Lewis végsebessége döbbenetes volt” – nyilatkozta Christian Horner a Sky-nak a sprintfutamot követően. „Ez Törökországban kezdődött, és még Mexikóban is 14 km/h-val voltak gyorsabbak nálunk a célegyenes végén, szóval nem meglepő, hogy itt is ilyen kiemelkedő a sebességük.”

„Valaminek történnie kell, mert ilyen sebességet a fizika nem engedne meg… az ilyen sebességhez jelentős lóerő-különbségre lenne szükségük. Szerintem pontosak tudjuk, hogy mi folyik a háttérben, de erről a mérnököknek kell majd egyeztetnie.”

Horner azt is elhintette, hogy a júniusban bevezetett technikai direktíva, amely szigorított a szárnyok flexibilitásán ellenőrző teszten, nem feltétlenül érte el a célját.

„Mi a technikai direktívának és az új tesztnek megfelelő értékek szerint meg is változtattuk a hátsó szárnyunkat, szóval lehet, hogy meg kéne változtatni a tesztet. Elég okos mérnökök vannak a Forma-1-ben.”

„Az FIA-nak kell felügyelnie ezt, de mi szemmel tartjuk majd az ügyet, mert Lewis 27 km/h-val volt gyorsabb Landónál, amikor elment mellette, ami egy másik világ.”