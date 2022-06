Horner: „színházat” csináltak a Netflix által is filmezett csapatvezetői megbeszélésből

Az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali Montreálban is megtartotta szokásos szombati kávézását a csapatvezetőkkel. Toto Wolff ezek után nyilatkozta azt, hogy a riválisok viselkedése „szánalmas” és „álnok” volt, miközben politika játszmák zajlottak.

A rivális csapatok, különösen a Red Bull nem kampányolt túl hangosan az FIA közbelépése miatt, mivel az ő autójuk nem szenvedett idén annyira a delfinezéssel és pattogással. A beszélgetés során állítólag szó volt róla, hogy a Ferrari és az Alpine szabálytalannak véli a bevezetni kívánt technikai direktívát, ami szintén vitatémát jelentett.

A Mercedes által még pénteken használt második merevítő rudat pedig illegálisnak tartották, így nem is véletlen, hogy azokat a csapat a hétvége további részében már nem alkalmazta a kocsiján.

Mindezek után jött Horner, aki a hírek szerint megmondta Wolffnak, hogy a pattogás problémája az ő autókoncepciójuk hátulütője, nem pedig a szabályoké, ezért a német autógyártó feladata lenne megoldani azt.

A paprikás hangulatú megbeszélés során ráadásul ott voltak a Netflix kamerái is, hiszen a Drive to Survive ötödik évada már javában forog, és Kanadában éppen Wolffot követték végig. Az Autosport/Motorsport.com ennek kapcsán meg is kérdezte Hornert, hogy jó dolog volt-e a Netflix jelenléte a privát találkozón.

„Szerintem kissé színházat csináltak az egészből. Lewis nemsokára filmet fog készíteni, így talán neki is jut majd benne egy szerep” – utalt ezzel valószínűleg Wolff megnyilvánulásaira a bikások főnöke.

Az astonos Mike Krack is arról beszélt, hogy „egyesek számára érzelmes volt” a megbeszélés, a feszültség pedig elég magasra szökött. Horner emellett szintén furcsának találta, hogy a Mercedes miként volt képes előállni egy olyan megoldással Kanadára, amelyről az FIA csak az odavezető repülőút alatt határozott.

„Szerintem különösképpen a második merevítő volt csalódást keltő, mert erről egy technikai fórumon kéne beszéljünk. Az pedig nyíltan részrehajlás, hogy így akarják megoldani egy csapat gondjait, ráadásul ők voltak az egyetlenek, akik megjelentek vele még a technikai direktíva kiadása előtt. Hogy is van ez?” – tette fel a provokatív kérdést Horner.

A pattogás témája ezek alapján tehát egyre komolyabb feszültséget eredményez a mezőnyben, és a csapatvezetők kezdenek egymásnak esni, miközben mindenki a saját érdekeit igyekszik előtérbe helyezni.

A folytatásban egyébként a csapatok technikai vezetői fognak leülni az FIA-val, hogy kiértékeljék a Kanadában tapasztaltakat, és valamilyen (legalább ideiglenes) megoldást keressenek az idei autókat leginkább sújtó problémára.

