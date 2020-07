Horner szerint Verstappen tartozik eggyel a szerelőinek

Mint ismert, Max Verstappennek hajszálon függött az indulása a Magyar Nagydíjon, miután a rajtrácsra való felállás előtt megcsúszott, és úgy találta el a falat, hogy a felfüggesztés is sérült elől.

A csapat szerelőinek emiatt rohamtempóban kellett szerelnie a rajtrácson a Red Bullt, de a végén mégis el tudott a holland rajtolni, és a futam leintésével Valtteri Bottastól szorongatva a második helyet is megszerezte, nem csoda, hogy Christian Horner csapatfőnök a futam után így értékelt:

„Max mindent jóvá tett. A rajtrácsra vezető körön nagyon kereste a pályán kívüli íveket, háromszor is lement, mielőtt a hiba történt. Miután kijött, gyorsan szóltunk, hogy ne a boxba menjen, mert ő állt is volna ki egyből,de mi a TV-n láttuk, hogy csak a tolókarnak lőttek.”

„A srácok, a szerelők, Leeroy, Ollie, fantasztikus munkát végeztek, 20 perc alatt letudtak egy általában másfél órás javítást. Tartozik nekik ezzel az ezüsttel.Ha a kormánymű vagy a lengőkar törik el, annyi lett volna. 25 másodperccel az indulás előtt végeztünk, ömlött a víz mindenkiről, lenyűgöző.”

A csapat két idei leggyorsabb kerékcseréjét is bemutatta a mai nap, így nem lenne túlzás azt állítani, hogy a szerelők ezen a hétvégén megdolgoztak a pénzükért, és ezzel Horner is egyetért:

„A srácok nagyszerűen dolgoztak, nem csak ma, egész hétvégén rengeteget változtattunk a beállításokon és egész péntek éjjel melóztak, hogy megmentsünk egy borzalmasnak ígérkező hétvégét. Az időmérőn teljesen magunk alatt voltunk, ma meg bejöttünk a Mercedesek közé. Tegnap este a jobb karodat is leharaptam volna ezért az eredményért. Alex is nagyot ment, sokkal lejjebbről jött, a Ferrarikat előzgette, és sok szép manővert mutatott be.”

„Max a rajtnál kívülre ment, a betétfutamokon láttuk, hogy ott jobb a tapadás, szoros volt a Ferrarikkal a harc ott, majd a kettesben is kívülre ment, remekül érzi, hol a tapadás. A kivezető körön is ezt kereste, kicsit túl jól is sikerült neki.”

„A Racing Point mögé ragadt kicsit, ami előtte állt ki a slickekért, szerintem egy kicsit korán. A boxkiállások azonban megint remekek voltak, ismét 2 mp alá sikerült tolnunk őket, biztos vagyok benne, hogy ebben ma is mi voltunk a leggyorsabbak.”

