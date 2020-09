Horner szerint már az elbizakodottság jelei látszanak a Mercedesen

Lewis Hamilton kétszer öt másodperces büntetést kapott az Orosz Nagydíjon, miután a rajtgyakorlatait az FIA által arra kijelölt területen kívül végezte el. A Mercedes később beismerte, hogy ők mondták Hamiltonnak, hogy nyugodtan csinálja őket a bokszutcán kívül, ez vezetett odáig, hogy a versenybírák kiosztották a szankciót a világbajnoknak.

Mivel az Olasz Nagydíjról elkövetett hiba emléke, amikor Hamiltont úgy hozták be a bokszba kerékcserére, hogy azt a vezetőség lezárta, még mindig friss, a két eset együtt mutatja, hogy a német gyártó egyáltalán nem sebezhetetlen.

Ráadásul mivel a hétvégén a Red Bull Racing a szezon leggyorsabb kerékcseréit tudta le – 1,86 mp alatt végeztek Max Verstappennel és 1,89 mp alatt Alex Albonnal – Christian Horner szerint a Mercedes hibáit csapata ki tudja használni:

„Éppen ezért próbálunk körömszakadtából olyan autót csinálni, amivel ki tudunk ellenük állni, mivel úgy gondolom, a csapat működése roppant erős.” – mondta Horner azután, hogy Verstappennek a futamon is sikerült a Mercedesek közé ékelnie magát.

„Ezt most újra demonstráltuk a leggyorsabb kerékcserével idén és ha még nem is döntöttük meg a rekordot ebből a szempontból, nagyon közel voltunk hozzá. A méréseink szerint eddig a saját leggyorsabb kiállásaink voltak, én 1,8 másodpercet mértem a stopperemen.”

Horner elmondta, hogy amikor egy csapat elől van az F1-ben, akkor néha nehezebb a problémamentes működés és szerinte, ha egy csapat sokáig uralja a mezőnyt, az elbizakodottság miatt könnyedén becsúszhatnak hibák.

Mechanics on the grid with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images