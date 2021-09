Horner szerint ezért nem tudott előzni Hamilton a sprinten

Az Olasz Nagydíj sprintkvalifikációján Valtteri Bottas győzött Max Verstappen előtt, míg a második helyről induló Lewis Hamilton a rosszul sikerült rajtjának köszönhetően végül „csak” az ötödik pozícióban zárt.

A brit versenyző hiába volt közel Lando Norrishoz, nem tudta megelőzni a honfitársát. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner pedig ennek kapcsán azt nyilatkozta a Sky-nak, hogy szerinte ezzel lelepleződött a Mercedes egyik fontos gyenge pontja.

Horner úgy véli, hogy Hamilton azért szenvedett, mert a motorjának a teljesítménye az egyenesek végén csökkent – ugyanis az egyenes végén fogy el az a 160 lóerős extra energia, amit az akkumulátor segítségével hívnak le.

Még több F1 hír: Verstappen a sprintet ugyan nem nyerte meg, de holnap remek helyzetből kezdhet

„Amikor sokat futnak a motorok, akkor gyakran takarékon futtatják őket, sokszor visszanyerik az energiát az akkumulátorba, ahelyett, hogy ezt az energiát felhasználnák. Ezt mi „clippingnek” hívjuk, és akkor lép fel ez a jelenség, amikor az egyenesek végén látod a hátsó lámpát villogni, és ez egyszerűen megöli az egyenesbeli sebességedet.”

„Szóval azt láthattuk a sprinten, hogy Lewis fél másodpercen belülre tudott kerülni Norrishoz képest, ami általában megfelelő távolság az előzéshez, de egyszerűen elfogyott a lendülete az egyenes végén.”

Horner szerint ha a csapat gyanúja beigazolódik, akkor az a Red Bull számára mindenképpen pozitívum, hiszen ez esetben Hamilton nem tudná valós kihívás elé állítani Verstappent.

„Jó lenne, ha előttük tudnánk maradni holnap. Ez azt jelentené, hogy nem tudnak majd keményen támadni minket az egyenesek végén a fent említett jelenség miatt.”

Horner szerint a sprintkvalifikáció már a második sikánnál eldőlt, mivel Hamilton több pozíciót is vesztett, emellett viszont az is kiderült számukra, hogy versenyképes a tempójuk a Mercedeshez képest is.

„Azt gondolom, hogy egy körön határozottan gyorsabbak nálunk. Igazából van néhány kanyar, amelyekben küszködünk, de ha a teljes kört nézzük, akkor már megfelelő a teljesítményünk” – magyarázta a csapatfőnök.

„Max a piszkos levegőben is ugyanolyan tempót tudott menni, mint Valtteri, és sikerült elnyúlniuk a mezőny további részétől. És természetesen egy ilyen versenyen nem akarsz túl nagy kockázatot vállalni. Tehát hálásak vagyunk amiatt, hogy szereztünk néhány pontot, és hogy az élről indulhatunk vasárnap” – zárta Horner.

Információmorzsák a motorfrontról: viszlát, MGU-H, hello, Volkswagen-csoport…