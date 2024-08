Horner szerint ez a tényező is rontotta Verstappen esélyeit a hazai nagydíján

Ha összességében nézzük a legutóbbi futamot, akkor valóban ki lehet jelenteni, hogy a hollandnak ezúttal nem volt igazán esélye arra, hogy ismét az első helyen pezsgőzhessen hazai közönsége előtt, hiába állt az élre a rajtnál.

Horner ugyanakkor bízott abban, hogy legalább harcolhatnak a győzelemért, de szerinte a Verstappen által használt nagyobb leszorítóerős csomag végül nem segített neki ebben. „Miután átvette a vezetést, hirtelen arra kezdesz gondolni, hogy oké, már DRS-távolságon kívülre ért, de aztán úgy az ötödik, hatodik körtől kezdve világos volt, hogy Lando [Norris] keményen zárkózik. Nekünk pedig ma nem volt meg a tempónk.”

„Visszagondolva a kockáztatás, hogy nagyobb leszorítóerővel megyünk, talán nem volt a legjobb választás. Megnézve Checo tempóját, neki valamivel könnyebb dolga volt a futam második felében. Ettől függetlenül viszont gratulálok Landónak és a McLarennek, nagyon gyorsak voltak ma. Dolgoznunk kell azon, hogy gyorsabbá váljunk” – mondta Horner.

Verstappen igazából már a hétvége eleje óta elégedetlen volt az autójával, és ugyan a magasabb leszorítóerős csomag papíron javítja a gumikopást és az autó kezelhetőségét, de most ez sem segített rajta. „Az egész hétvége ugyanolyan volt. Igazából az FP1-től kezdve a futamig ugyanolyan volt az egyensúly. Ugyanazok a limitáló tényezők, és ezt nagyon nehéz megoldani.”

A Red Bull problémáit pedig csak tetézi, hogy a korábbi kiemelkedő gumikezelésük is eltűnni látszik, és ezen a téren is már a McLaren számít etalonnak. „Úgy tűnik, túl lassúak vagyunk, de közben a gumikopás is elég rossz. Ez kicsit furcsa, mert az utóbbi pár évben általában nagyon is jók voltunk ezen a téren.”

„Valami tehát egyértelműen félrement az autónál, nekünk pedig meg kell ezt értenünk és természetesen a lehető leghamarabb ki kell javítanunk” – fogalmazott a holland, aki hiába vette át a vezetést a verseny elején, saját elmondása szerint hamar realizálta, hogy nem fogja tudni maga mögött tartani Norrist.

Verstappen a futamot követően hosszasan el is sorolta, milyen problémákat lát a Red Bull idei autójánál.