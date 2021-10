Horner szerint egyértelmű volt, hogy Hamiltonnak ki kell majd állnia

A Török Nagydíj igazán izgalmas taktikai csatát hozott, még akkor is, ha csak egyetlen keverék volt a főszerepben a teljes versenytáv során. A mezőnyben eleinte mindenki igyekezett olyan sokáig menni az intermediate-eken, amilyen sokáig csak lehetett, de aztán Daniel Ricciardo szépen lassan elindította a dominókat.

Egyre többen kezdtek kijönni új szettért, viszont voltak olyanok is, akik igyekeztek minél tovább húzni a kiállást. A Red Bull csapata nem tartozott közéjük, hiszen ők még viszonylag időben kihívták mindkét versenyzőjüket.

A Mercedesnél azonban kisebb vita folyt arról, hogy mi lenne a helyes döntés, mivel Hamilton úgy érezte, kint tud maradni a már nagyon elkopott zöld oldalfalú Pirelliken, a csapat azonban látta, hogy egyre több időt veszít.

„Én nem vagyok ott a bokszfalukon, szóval nehéz megmondani. Úgy hangzott viszont, hogy Hamilton felülbírálta a csapatot. Egy ponton azt gondoltuk, hogy elmegy a végéig. Szerintünk azonban a gumik már veszélyesnek tűntek” – mondta Horner a Sky-nak a leintést követően.

„Emiatt pedig elkerülhetetlenné vált az ő kerékcseréje is. Ez pedig jól jött nekünk, mivel látni lehetetett, hogy Charles is szenved, túlhevültek az abroncsok, és elkezdtek szemcsésedni is, a tempó pedig odalett. Számunkra tehát Checo kiállása volt a kulcsmomentum. Kint tarthattuk volna, hogy feltartsa Lewist.”

„Mi viszont úgy határoztunk, hogy a későbbi pályapozíció érdekében kihívjuk őt, mert nem hittük, hogy azokon a gumikon el lehet menni a végéig.” Horner egyébként meg is dicsérte Perezt, aki a futam egy pontján remekül védekezte ki Hamilton támadását.

„Lewisnak el kellett volna mennie mellette a pályán, de Checo fantasztikus munkát végzett. Olyan keményen küzdött, ahogyan Max szokott.”

„Kerék a kerék ellen mentek, és egy ponton majdnem a bokszban kötött ki, még a kis bóját is meg kellett kerülnie, mert kitolták, utána pedig egy gyorsulási versenyt láthattunk a célegyenesben. Aztán nem hagyta magát, szóval remek manőver volt.”

A csapatvezető tehát most Sergio Perez munkájával is elégedett lehetett, hiszen nemcsak megnehezítette Hamilton életét, de a végén előtte is ért célba, aminek köszönhetően Verstappen is több ponttal tudta növelni előnyét.

Wolff szerint nem volt jó a döntésük