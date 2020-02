Csak a pénz állhat Hamilton és a Mercedes közé?

Lewis Hamiltonnak meg kell hosszabbítani idén a szerződését, a hatszoros világbajnok pedig a hírek szerint már szóban megegyezett a Mercedesszel, akik 6 éve mindig megnyerték a konstruktőri bajnokságot. Hamilton, akit pletykák szóba hoztak a Ferrarival is, jelenleg évi 40 millió fontot keres. A következő szerződésével, ami lehet, hogy egyben az utolsó is lesz, akár évi 60 millió fontos is zsebre tehet.

„Az lenne logikus, hogy Lewis a Mercedesnél marad, ha meg tudnak egyezni a személyes feltételekről” – nyilatkozta Horner. „A Mercedes biztosan vele képzeli el a jövőt, de ez a pénzügyi vonatkozásoktól is függ. Az autóipai szektor folyamatos nyomás alatt van, és amikor folyamatos elbocsájtások vannak, nehezen lehet igazat adni rekord nagyságú fizetéseknek.”

„Ez az az összeg, amire Lewis tartja magát. Egy kimagasló pilóta, és a képességeinek bizony ára van, én pedig hiszem, hogy a Mercedes is felismeri ezt.” - folytatta a neves és nagyon tapasztalt csapatfőnök.

A Ferrari lenne az egyetlen reális alternatívája Hamiltonnak, de nem valószínű, hogy elhagyja a csillagosokat, akikkel 5 egyéni világbajnoki címet is szerzett. Az olasz csapat nemrég hosszabbított Charles Leclercel egészen 2024-ig, de Sebastian Vettel szerződése lejár az év végén. Horner hozzátette:

„Bernie Ecclestone mindig azt mondta, hogy egy pilóta a Ferraritól akar visszavonulni, de ez Lewis esetében máshogyan nézhet ki. Lewis mindig is szeretett elrugaszkodni a hétköznapi kötöttségektől, a Mercedes pedig megadta neki ezt a szabadságot. Boldognak tűnik a jelenlegi csapatánál, ami ráadásul a legversenyképesebb is, miért is változtatna ezen?

Christian Horner kizárta, hogy Hamilton a Red Bullhoz szerződne, miután az energiaitalosok nemrég hosszabbítottak Verstappennel 2023-ig. Ez pedig gyakorlatilag kizárja a rekorder érkezését, akivel korábban már tárgyaltak.

A fiatal holland háromszor nyert a tavalyi idényben, és harmadik helyen végzett az egyéni pontversenyben, ahol Hamilton mellett csak Bottas szerzett több pontot a másik Mercedesszel. A finn azonban így is nagyon elmaradt tőle.

„Lewis a világbajnok, de Max van a legjobb formában az év előtt a mezőnyben. A kerék a kerék elleni csatákban ő a legjobb, és az egyetlen pilóta, aki hibára tudta kényszeríteni Hamiltont. Ő a jövő embere. Még csak 22 éves, Lewis pedig 35. Minden sportban elkerülhetetlen egy új generáció érkezése. Itt van Max és Charles, és minden adott, hogy egy remek év legyen az előttünk álló”

A Red Bull február 12-én mutatja be új autóját, a RB-16-ot.

