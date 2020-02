Horner szerint az utolsó két napon lesz értelme az összehasonlításnak

A Kínából indult járvány még nem világjárvány, ám egyre több országban alakult ki gócpont, amely miatt karantént, esetleg vesztegzárat kellett elrendelni. Távol-keleti országok mellett már Olaszországban is több érintett területet is lezártak, és természetesen a kialakult helyzet a sporteseményeket is érinti.

A kínai FE- és forma-1-es futamokat már elhalasztották, de kérdéses a vietnámi helyzet is, és a vírus terjedésével további aggályok merülhetnek fel világszerte. Christian Horner sem leplezi aggodalmát.

"A probléma az, hogy a helyzet folyamatosan változik. Egy hete még azt mondták, hogy a helyzet Milánóban jobb, mint a vietnámi, és most az észak-olaszországi helyzet váltott drámaira. Annyit tehetünk, hogy a WHO javaslatait betartva készülünk, de most minden olyan komplikált" - mondta a Red Bull csapatfőnöke.

"Most például megkérdőjeleződött, hogy elrepülhetünk-e Dubajba, vagy Bahreinbe. Most úgy néz ki, hogy ez lehetetlen. Vagy a másik példa: ha a Honda mérnökei visszatérnek Japánba, akkor utána elutazhatnak majd Ausztráliába?" - tette fel a kérdést Horner.

"Általánosságban is nagyon sok a kérdőjel. De nincs kétségem afelől, hogy az FIA és a Liberty Media tárgyalásban áll az érintett országok kormányaival, és nekünk csak rájuk kell figyelni" - mondta az osztrákok szakembere.

Horner persze kitért csapat előszezonbeli eredményeire is. "Elégedettek vagyunk, azzal, ahogy a múlt héten dolgoztunk, de ma reggel elvesztettünk egy kis időt egy kis felfüggesztésbeli probléma miatt. De a délután már normális volt, még ha gyakran erős szél is kerekedett" - mondta Horner.

"A legjobb visszajelzés általában a pilótáké, ők össze tudják hasonlítani az új autót a tavalyival, és érzik, hogy az RB15 hibái ki lettek javítva" - mondta a csapatfőnök. "De persze a kép csak Melbourne-ben tisztul ki igazán, de teljes magabiztossággal csak két-három futam után jelenthető ki, hogy az erőegyensúlyról."

"De a következő napokban mindenki azokat az aerodinamikai elemeket teszteli majd, amelyeket már a szezonnyitóra szánnak, és ez érdekes lehet" - mondta Horner utalva rá, hogy talán a barcelonai teszt utolsó napjaiban a csapatokat már ugyanaz a cél mozgatja, és így könnyebb is lesz összehasonlítani az eredményeket.

Csütörtökön került bejelentésre, hogy a Forma-1 fesztivált rendez Dél-Afrikában, egy héttel a Bahreini Nagydíj után! Természetesen a Red Bull is ott lesz, akik már „visszatérő vendégek”.