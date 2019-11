Horner szerint az új szabályok "elvben helyesek"

Az FIA október utolsó napján hozta nyilvánosságra a 2021-re vonatkozó új szabályozást, ezzel újt utat kijelölve a sportágnak. Az egyhangúlag elfogadott szabályok az autó aerodinamikai jellemzőire jelentős hatással lesz, ennek célja a versenyzés színvonalának a növelése. A csapatok kivétel nélkül elfogadták a változásokat, Christian Horner meg is védte az elképzeléseket.

"Szerintem ez a koncepció a jó a koncepció. Ez egy próbálkozás, hogy a pilóták képesek legyenek üldözni egymást, ez egy jó dolog" - mondta Horner, aki viszont egyetért abban a versenyzők egy részével, hogy az autók tömegének a növelése nem feltétlenül jó. "Az autók nehezebbek lesznek, ez nem feltétlenül jó, de ezzel számolni kell. De azt gondolom, hogy az elv, amit követni próbálnak, az teljesen helyes. Fontos, hogy minden területen megpróbáljunk együtt dolgozni, ahol megtisztulásra volt szükség."

Ugyanakkor Horner szerint a szabályozás bizonyos elemei nem fogják megoldani a problémákat, ami miatt létrejöttek. A Red Bull első embere aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a költségvetési limit bevezetésének elhalasztása azt jelenti, hogy a csapatok a következő időszakban ellenőrzés nélkül hatalmas összegeket fognak elkölteni az új autó fejlesztésére.

"A költségvetési korlát is megvan, de én inkább arra törekedtem volna, hogy vezessük be az új szabályokat 2022-ben, hogy legyen idő rendesen felkészülni az új koncepcióra, és akkor a jövő évi ellenőrizetlen költségek sem szállnának el" - mondta Horner a SkySportsnak adott interjújában. "Szóval a jövő év nagyon költséges lesz várhatóan."

Horner szerint a technikai részlegen az új, 18" gumik miatt is zúgolódtak. "Ez vizuálisan jelent újat, de a technikusok között meglehetősen népszerűtlen volt" - mondta az osztrákok csapatfőnöke. "De nyilvánvalóan van indok a bevezetésére, és ez is kereskedelmi elsősorban. És amíg a szorosabb versenyről szól a dolog, mindenki támogatja. A változás mindig ijesztő, de át kell venni, és mi át is fogjuk."

