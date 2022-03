Horner szerint az F1-nek el kell kerülni a dzsiddai macska-egér játékot

A vasárnapi Szaúd-arábiai Nagydíjon a Red Bull világbajnoka, Max Verstappen és a Ferrari pilótája, Charles Leclerc vívott egymással izgalmas csatát, amely az utolsó 10 körben csúcsosodott ki, amikor Verstappen támadni kezdte az élen álló Leclerc-et.

Felismerve a DRS erejét Dzsidda hosszú városi utcáin, Leclerc céltudatosan elkezdte elengedni a gázt jóval az utolsó kanyar előtt, arra kényszerítve Verstappent, hogy a DRS-érzékelő vonal előtt elé kerüljön. Ez azt jelentette, hogy Leclerc a következő rajt-cél egyenesben megkapta a DRS-előnyt, így könnyedén visszavehette a vezetést.

Verstappen gyorsan ráérezett a monacói taktikájára, és a következő próbálkozásánál a holland is fékezett, miközben megpróbált Leclerc mögött maradni az utolsó hajtűkanyar előtt, mindkét pilóta igyekezett elkerülni, hogy az élre kerüljön.

Még több F1 hír: Az Alpine nem hagyja csatázni versenyzőit a szezon további részében

Négy körrel a vége előtt Verstappen végül megelőzte Leclerc-et, és megnyerte a versenyt, miután - ahogy ő fogalmazott – „okos trükköket alkalmazott", Leclerc pedig elismerte, hogy félgázzal próbálta elérni, hogy Max megelőzze, és hogy a DRS-t használhassa.

„Egyszer működött, aztán másodszorra megértette, így nagyon korán fékezett, és akkor volt egy kis káosz, de azt hiszem, ez mókás volt" - tette hozzá a monacói.

Bár a párharcuk szórakoztató volt, és egyik főszereplő sem látott benne semmi kivetnivalót, felmerült a kérdés, hogy amikor a versenyzők szándékosan próbálják elkerülni az élre kerülést, vajon az a fajta versenyzés-e, amit az F1-nek ösztönöznie kellene.

A Motorsport.com kérdésére, miszerint a DRS-játékok nem válnak-e kissé butává, a Red Bull csapatfőnöke, Horner elismerte, hogy az F1-nek meg kellene vizsgálnia, hol húzódnak a DRS-érzékelési vonalak, hogy elkerüljék a „macska-egér játékot".

„A DRS olyan erős, hogy láthattuk, hogy macska-egér játék folyik a versenyzők között. Azt hiszem, talán meg kellene néznünk, hol van az a DRS-érzékelési zóna a következő években. Mindenképpen el akarod kerülni, hogy ilyen helyzetbe kerülj” – mondta Horner.

Horner úgy érezte, hogy a dzsiddai utcai küzdelem mégiscsak megerősítette, hogy a 2022-es szabályok eltalálták a célt, még akkor is, ha több versenyző is azt sugallta, hogy DRS nélkül továbbra is lehetetlen lenne az előzés.

„Azt hiszem, az igazán biztató dolog ezekkel a szabályokkal kapcsolatban az, hogy az elmúlt két versenyen körülbelül tízszer láttuk Charles-t és Max-ot megelőzni egymást, amit az előző szezonokban nem láttunk" - magyarázta Horner.