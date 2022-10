Horner: „sokkolóan” viselkednek a riválisaink, alaptalanul vádolnak csalással

Továbbra sem ért véget a Red Bull 2021-es költségsapkájával kapcsolatos szappanopera, miután továbbra sem került nyilvánosságra, hogy pontosan mennyivel lépte át az FIA szerint a költségsapkát a Red Bull, és pontosan milyen tételek könyvelésében támadt ellentét a csapat és a szabályalkotó szerv között.

Az Amerikai Nagydíj előtt Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója levelet írt az FIA-nak, amelyben kimondatlanul is csalással vádolta meg a Red Bullt. Most, hogy Horner és Brown egymás mellett ült a csapatvezetők szombati sajtótájékoztatóján, Horner egyből át is ment védekezésből támadásba.

„Zak levele, amit egyébként nekünk nem is küldtek el, de így is belepillantottunk abba, sokkoló. Elképesztően csalódást keltő, hogy egy rivális csapat a tények ismerete nélkül nyilvánosan is csalással vádol meg” – mondta a brit csapatfőnök.

„Sokkoló, hogy az egyik riválisunk (McLaren) így vádol meg minket szabályszegéssel, különösen úgy, hogy mindezt a részletek ismerete nélkül tették meg. Szingapúr óta a nyilvánosság vádjaival kell foglalkoznunk, miközben a narratíva az, hogy > csalással < óriási előnyre tettünk szert.”

„A sajtóban megjelent számok mérföldekre vannak a valóságtól. Ez hihetetlenül káros a csapatunkra, a márkánkra, a pilótáinkra, az alkalmazottjainkra, akiket ez mentálisan is megvisel. Egyes munkatársaink gyermekeit a játszótéren piszkálják más csapatok képzeletbeli állításai miatt.”

„Ilyen kijelentéseket senki nem tehet alapok nélkül. Fel vagyunk háborodva a csapatok viselkedésén.”

„Szó sincs arról, hogy előnyhöz jutottunk volna a fejlesztési versenyben 2023-ig, 24-ig, vagy ahogyan egyes csapatok mondják, egészen 2026-ig. Ez csak kitaláció.”

Horner végül pénteken valóban leült tárgyalni Mohammed ben Szulajem FIA-elnökkel, de arra figyelmeztetett, hogy hiába lenne az érdekük az ügy gyors megoldása, az akár hónapokig is elhúzódhat. Amennyiben a Red Bull nem ismeri el az FIA előtt a szabálysértését, az ügy az FIA költségsapkával foglakozó független bírói társulata elé kerül.

„Abban reménykedtem, hogy már a hétvége előtt rendezni tudjuk ezt, most pedig azt remélem, hogy erre a hétvége folyamán sor kerül. Amennyiben ez nem sikerül, megyünk a költségsapkával foglalkozó panel elé, azután pedig ott van a fellebbviteli bíróság is. Akár további 6-9 hónapig is eltarthat ez az egész, de ez nem érdekünk. Le akarjuk már zárni 2021-et. Szerintem eredményes tárgyalásokat folytattunk az FIA-val, és sikerül majd a közeljövőben megállapodnunk.”