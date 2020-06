Horner: Soha nem lesz jobb alkalom a fordított rajtrács kipróbálására, a Mercedes ezt gondolja át

A Forma-1-es csapatok is a tervezés utolsó fázisában vannak, mielőtt még a száguldó cirkusz július 5-én visszatérhetne, és továbbra is folyamatosan beszélnek az előttük álló kihívásokról.

A pénteki online konferencián szóba került az is, hogy a dupla futamok második versenyén egy új időmérős formátumot próbálnának ki, amelynek lényege az lenne, hogy az egyéni bajnokság állása szerint fordítva állnának fel egy rövid sprintfutamra a pilóták.

Jelenleg Ausztriában és Nagy-Britanniában biztosan, Bahreinben pedig nagy valószínűséggel fognak dupla futamokat tartani. Bár a csapatok többsége támogatta az ötletet, a Mercedes jelezte, nem tetszik nekik a javaslat, a Racing Point szintén „időt kért még az átgondolásra.”

Mivel egyhangú elfogadás szükséges a javaslat életbe lépéséhez, a Mercedes egyedül is meg tudná akadályozni annak a megvalósulását. Az FIA egyelőre nem terjesztette ki erre a javaslatra a „szükséghelyzeti ügyrendet” amely szerint egyszerű többség is elég lenne.

Horner szerint hatalmas kihagyott lehetőség lenne az F1 számára, ha nem próbálnák ki a második versenyeken a fordított rajtrácsos futamokat, és elmondta, hogy valamivel izgalmasabbá kell tennie az F1-nek a második futamokat.

„Szerintem ennél, mint a dupla futamok, soha nem lesz jobb lehetőségünk ennek a kipróbálására, mint most, amikor ugyanazon a pályán fogunk versenyezni kétszer is” – nyilatkozta Horner az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Az a baj, hogy ha csak egyszerűen megismételjük a versenyt ugyanazon a pályán, akkor az eredmények is nagyon hasonlóak lesznek. Szerintem ez kiváló alkalom arra, hogy valami mást is kipróbáljunk, és amíg ez egyértelműen a szezon része lenne, annak kezdete előtt, és velünk is maradna egész évben, akkor nekünk nem lesznek ellenvetéseink.”

„Sajnos, volt egy csapat, akik ez ellen voltak. Elég nagy szégyen lenne elveszíteni ezt a lehetőséget" - mondta a Red Bull Racing csapatfőnöke.

Horner érti, hogy Toto Wolff miért ellenezte ez a lehetőséget, mivel a Mercedes szinte biztosan mindig a mezőny végéről rajtolna, de arra kérte kollégáját, tegye félre az aggodalmait.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lando Norris, McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the remainder of the field at the start Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Mi nyertük meg az elmúlt két Osztrák Nagydíjat, ezért ezen a pályán nekünk talán több veszítenivalónk is van. Összességében pozitív lenne ez a Forma-1 számára.”

„Nem hiszem, hogy annyira vonzó lenne az, hogy kétszer is gyakorlatilag ugyanazt a versenyt nézze meg valaki 1 hét különbséggel. Ha másmilyen a formátum, az biztosan izgalmasabbá teszi a versenyt, és remélem, végül a Mercedes is támogatni fogja ezt.”

Horner hangsúlyozta, nagyon korlátozottak a lehetőségeik a második futammal kapcsolatban, és Ausztriában a vonalvezetést sem változtathatják meg.

„Ez az egyetlen dolog, meg persze a fordított irányban való versenyzés. Ez persze nem lenne lehetséges biztonsági szempontokból. Silverstone-ban elméletileg lehet különböző vonalvezetésen menni, de elég szomorú lenne, ha ebből a lehetőségből (fordított rajtrács) végül nem lenne semmi. Ez tényleg a tökéletes időpont arra, hogy a jövőre is tekintve kipróbáljunk valami újat.”

