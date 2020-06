Horner SMS-t, Marko e-mailt küldött Hamiltonnak az álhírek után

Dr. Helmut Marko nyilatkozatot adott Lewis Hamilton tegnapi bejegyzése kapcsán, amit nem sokkal később törölt a hatszoros világbajnok, mivel kiderült, egy álhírről volt szó. Szerdán hamis hírek láttak napvilágot a Forma-1-ben. Hamilton a hír után a közösségi médián keresztül szólt Dr. Helmut Markóhoz, a Red Bull Motorsport tanácsadójához.

Sokat nem kellett várnunk arra sem, hogy a Red Bull hivatalosan is tagadja a hírt, miszerint Marko soha nem mondott olyat, mint ami az álhírben szerepelt, amire röviddel azután Hamilton reagált a közösségi médiás csatornáján keresztül.

Június 5-én ugyan készült egy interjú Markóval a német RTL stábja előtt, a 77 éves szakember semmi olyat nem állított, mint ami szárnyra kelt a sajtóban. A Motorsport-Total.com is beszámolt a hírről, de szándékosan nem említették meg a portál nevét.

A német lap elérte Markót, aki mondott néhány szót a történtekről, ami igencsak meglephette. Az osztrák elárulta, hogy órákon át hívogatták a stábot, és természetesen a Red Bull Racing sajtó-szóvivőjével, Vicky Lloyddal is egyeztetett.

„Megkérdezte tőlem, hogy mit mondtam. Nem tudtam, hogy miről beszél, majd elindultak a dolgok.” - mondta Marko, akit időközben több oldalról is tájékoztatták a hírről. Mivel az interjú miatt az RTL is érintetté vált, az archívum segítségével visszakeresték az osztrák teljes interjúját, és azt, hogy pontosan mit is mondott.

Ahogyan Marko is elmondta, nem emlékezhet minden egyes interjúrészletre, és egyértelművé vált, hogy szó sincs arról, ami a médiában kering róla, így több mint valószínű, hogy egy félrefordításról lehetett szó.

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Horner SMS-t küldött Hamiltonnak, majd törölte a posztját.” - válaszolt Marko, aki kicsit később küldött egy e-mailt a világbajnoknak. Választ is kapott rá, de az osztrák nem akarta részletezni az üzenetet, bár annyit elárult, hogy elégedett módon kezelik a dolgot, így feltételezhető, hogy Hamilton bocsánatot kért.

Ez is csak azt mutatja, hogy nagyon óvatosnak kell lenni az ilyen érzékeny társadalmi kérdésekben, de Marko nem hibáztatja Hamiltont, hiszen szerinte a brit érzelmileg igencsak érintett a kérdésben, és versenyzőként nem köteles kutakodni azután, hogy az általa olvasott információk igazak, vagy sem. „Szóval a reakciója érthető számomra.”

Marko annak viszont örült, hogy a legtöbb újságíró kutatott a témát illetően, ahogy azt tette a hu.motorsport.com is, még mielőtt leközölte volna a hírt. A Red Bull Racing szakembere: „Nem vagyok rasszista. Nem is tudom, hogy a csapatunk hány nemzetből áll. Ez mindig is így volt a junior-programunkban. A vállalkozásomban körülbelül 15 nemzetiségű és X kontinens alkalmazottai vannak.”

Marko azt is megerősítette, hogy jogi lépéseket tesznek az ügyben, miután az érintett weboldal hamis információkat közölt. A platform üzemeltetői időközben offline állapotba helyezték a kérdéses cikket, és egy bocsánatkérést tettek közzé Marko, valamint a Red Bull felé. A Motorsport-Total.com felkereste az üzemeltetőt, aki azt mondta, az egyik közreműködőjük hibázott, és őszintén elnézést kérnek a kellemetlenségért.”

