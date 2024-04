Horner: Ricciardónak „nagyszerű” formát kell mutatnia, ha esélyt akar 2025-re

A nyolcszoros futamgyőztesről korábban sokan úgy beszéltek, hogy akár még Sergio Perez helyére is veszélyes lehet, amennyiben jól tud teljesíteni a Visa RB-nél. Egyelőre azonban még messze vannak a várt eredmények, hiszen az ausztrál továbbra is pont nélkül áll a tabellán, miközben Juki Cunoda már többször is beverekedte magát a legjobb tízbe.

Ettől függetlenül persze továbbra sem lehet teljesen kizárni, hogy valaki a B-csapatból felkerüljön a Red Bullhoz, de egyelőre Perez hozza a tőle elvárt szintet, így az esélyek egyre vékonyabbnak látszanak. Horner Kínában mindenesetre elmondta, hogy Ricciardo jövője „a saját kezében van”.

„Nagyszerű formát kell mutatnia ahhoz, hogy nemcsak mi, de akár mások is felfigyeljenek rá.” Erre már csak azért is lenne nagy szüksége, mert a partvonalon már régóta ott toporog Liam Lawson, aki jövőre jó eséllyel pályázik az RB egyik ülésére.

„Természetesen ott várakozik egy olyan tehetséges pilóta, mint Liam Lawson, aki már az ajtóban áll a lehetőségre várva. Semmi sincs azonban még kőbe vésve annak kapcsán, hogy erre mikor kerül sor, ha egyáltalán sor kerül rá. A prioritást most egyértelműen azok a versenyzők élvezik, akiké az ülés, aztán majd meglátjuk, hogy alakul” – mondta Horner.

A csapatfőnök végül arra is utalást tett, hogy Cunoda is a jelöltjeik között lehet. „Természetesen szorosan odafigyelünk a pilótákra és a fejlődésükre. És meg kell mondanom, Juki nagyszerűen kezdte az évet és kiválóan vezet. Mi testvércsapatként tehát komoly érdeklődéssel figyeljük ezeket a versenyzőket.”

