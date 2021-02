Horner: Perez leigazolása mutatja, felnőttünk

Mark Webber 2007-es leigazolása óta Sergio Perez az első versenyző, aki nem Red Bull-nevelésként érkezik a milton keynes-i istállóhoz. A sor Sebastian Vettellel kezdődött, aki 2008 végén, a Toro Rossóból érkezve vette át David Coulthard helyét.

Mióta Daniel Ricciardo 2018 végén elhagyta a csapatot, a Red Bull nem igazán találta a megfelelő versenyzőt Max Verstappen mellé. A testvércsapattól érkező Pierre Gasly és Alexander Albon teljesítménye egyaránt elmaradt a hollandétól, így nem tudták őt támogatni a Mercedesek elleni harcban.

A 2020-as szezont végigkísérték a csapat második ülésével kapcsolatos kérdések. A befutó végül a Racing Pointtól érkező Sergio Perez lett.

„Szörnyen nehéz döntést kellett meghoznunk. Abból a szempontból szerencsések voltunk, hogy volt időnk – gyakorlatilag egy teljes szezon - mindent átgondolni” – nyilatkozta Christian Horner az Autosport magazinnak.

„Nagyon ritka, hogy egy Sergio kaliberű versenyző elérhető a piacon. Úgy éreztük, a csapat jobban jár, ha Max mellett egy tapasztalt versenyző ül a másik autóban.”

„Egyfajta felnőtté válásként is tekinthetünk erre a folyamatra. Sergio nagyon jól versenyzett tavaly, különösen a szezon utolsó harmadában.”

Horner a Red Bulltól távozó Alexander Albon jövőjéről is beszélt.

„A Red Bull folytatja a közös munkát Alexszel. Továbbra is szerves része marad a csapatnak – most is épp a szimulátorban dolgozik.”

A csapatfőnök elmondta, mi szólt végül Perez mellett a döntés meghozatalakor.

„10 évnyi tapasztalattal rendelkezik. Azt hiszem, az elmúlt években bizonyította, mire képes a Pirelli gumijaival.”

„Régóta ismerem Sergiót – 10 éve az én GP2-es csapatomban szerepelt [2009-ben az Ardennél], és mindig érdeklődve követtem a pályája alakulását.”

„A körülmények úgy alakultak, hogy Sergio leigazolása tűnt a legésszerűbb lépésnek” – zárta Horner.

