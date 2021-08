Horner: örülök, hogy nem most vállaltuk a motorbüntetést

Ugyanakkor azért meg is kellett érte dolgoznia, méghozzá nem vasárnap, hanem szombaton, amikor egy remek körrel tudta megszerezni a pole pozíciót. A bikások csapatfőnöke, Christian Horner is azt emelte ki, hogy most ez volt a jutalmuk a korábban elvégzett munkáért.

A brit emellett az FIA munkáját is megdicsérte, hogy igyekeztek útjára indítani a versenyt, és a rajongóknak is köszönetet mondott, hogy kitartottak mellettük. „Igazából minden a tegnapról szólt így, de először is elismerésem a nézőknek, akik hét-nyolc órát voltak odakint.”

„Max szerint a körülmények rendben voltak számára, de mögötte már nem láttak semmit. Most nyilván nem versenyeztünk, ezért a tegnapi nap eredményei számítottak, de a pontok és a bajnokság tekintetében jó, hogy öt egységet hozhattunk.”

Horner az események tekintetében előre elfogadta volna ezt, és nagyon örül, hogy nem most szánták el magukat a motorcserére, mert azzal komoly hátrányba kerültek volna, ha mondjuk Verstappennek a mezőny közepéről kell rajtolnia.

Arról azonban végül nem beszélt egyértelműen, hogy tervezték-e a büntetés bevállalását Spa-Francorchamsp-ban, ahol a korábbi években lehetett előzni, a mostani időjárás viszont mindent bizonytalanná tett, így minden bizonnyal jól jártak el.

Emellett szó esett még a másik pilótájukról is, aki a kivezető körön hibázott, és ment neki a gumifalnak, amelynek következtében végül el sem rajtolhatott volna a futamon, de aztán az élet úgy hozta, hogy erre mégis volt esélye, végül azonban már nem lehetett javítani az idő előtt véget ért viadal miatt.

„Ez egy komoly feladat volt, hogy összerakjuk Perez autóját, mert sok elem sérült. Viszont még Max autójától is átmentek segíteni, szóval ez egy igazi csapatmunka volt, és jóval nagyobb, mint Max tavalyi incidense Magyarországon.”

„Mivel a futam nem indult el hivatalosan, ezért úgy éreztük, jó esély van arra, hogy a bokszból végül el tudjon indulni, és ez is történt, de aztán a versenyből nem lett semmi. Nagyon jó volt viszont látni kifizetődni azt a kemény munkát.” Most már azonban Zandvoort és Verstappen hazai futama van a középpontban.

Az FIA elmagyarázta, miért nem lehetett hétfőre halasztani a futamot