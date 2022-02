Horner: nem fogunk kerékcsere-világrekordot dönteni

Másról sem szól az idei holtszezon a száguldó cirkuszban, mint a 2022-es szabályváltozásokról, amelyek alaposan felforgathatják az erőviszonyokat. A legtöbb szó az aerodinamikai változásokról, valamint a visszatérő ground effect leszorítóerőről esik, de lényeges, szemmel látható módosítás lesz a kerekek méretének növelése is.

Az elmúlt években sorra dőltek meg a boxutcában a kerékcsere-világrekordok, a leggyorsabb csere egészen hihetetlen módon 1,82 másodperc volt, amihez hihetetlenül precíz és fürge csapatmunkára van szükség a szerelőktől. Az alkatrészek módosulásával azonban aligha várható, hogy ez az idő tovább rövidülne 2022-ben.

Christian Horner szerint nem is túl valószínű, hogy ez megtörténik az új 18 colos kerekekkel. „Ennek mindenképpen nagy hatása lesz a boxkiállásokra, mert a kerekek és az abroncsok is nehezebbek és nagyobbak lesznek. Nem hiszem, hogy megdöntjük a kerékcsere-világrekordot idén“ - mondta Horner az RB18 leleplezésekor.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy a kiállások ideje drasztikusan növekedni fog, de az biztos, hogy a szerelőknek is meg kell szokniuk a változást. A Red Bull csapatfőnöke ugyanakkor meg van győződve arról, hogy a Red Bull Racing továbbra is a két másodperces kerékcsere idők közelében lesz

Ezt erősítette meg Jonathan Wheatley is, aki azt is elárulta, sokat fogják gyakorolni a kerékcseréket, hiszen eddig egyetlen csapat sem tudta kipróbálni azokat. A Red Bullnál úgy vélik, akár ez is egy fontos fegyver lehet a világbajnoki címért folytatott versenyben.

