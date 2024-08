Horner nem fogta vissza magát, amikor a riporter Perez megtartásáról kérdezte őt

A bikások csapatvezetőjét a Sky Sports riportere, Natalie Pinkham kérdezte arról, miért adtak még lehetőséget Pereznek. Horner erre látszólag kicsit felhúzta magát, és visszakérdezett: „Te kire cserélnéd le? Miért cserélnéd őt le?”

Ezek után viszont próbált racionálisan is válaszolni arra, miért tartottak ki a mexikói mellett, hiába nem jönnek tőle mostanság a jó eredmények. „Szerintem tudjuk, Checo mire képes. Tudjuk, hogy az idény elején öt futamból négyszer dobogóra állt. Ha vissza tudjuk őt hozni… Szerintem egyszerűen hiányzik az önbizalma és egyfajta negatív spirálba került.”

„A két legjobb versenyzőnk ül ebben az autóban. Minden pilótánkról megvannak az adataink, megvannak az információk, és ha úgy éreztük volna, van egy jobb lehetőség, akkor mostanra már változtattunk volna. Úgy gondoljuk, a jelenlegi felállással képesek vagyunk megvédeni a bajnoki címet. Tavaly elsők és másodikak lettünk, előtte elsők és harmadikak, és nyilván 2021-ben is győztünk.”

Perez teljesítménye a Holland Nagydíj pénteki napján sem tűnt túl acélosnak, hiszen mindkét szabadedzést a 12. pozícióban zárta, messze Max Verstappen tempójától. Horner ettől függetlenül úgy véli, Zandvoort után jönnek majd olyan pályán, ahol Perez ismételten a legjobb formáját nyújthatja.

„Szerintem a nyári szünet alatt sikerült újraindítania önmagát, és tudjuk, hogy olyan pályák jönnek majd, ahol korábban nyerni tudott. Azerbajdzsánban például a sprintet és a nagydíjat is megnyerte egyazon hétvégén. Nyert egy fantasztikus futamot Szingapúrban Charles Leclerc ellen változó körülmények között. Monzában is nagyon gyors volt.”

„Zandvoort eközben nem tartozik a legjobbjai közé. Szóval a következő szünet előtti négy helyszínből szerintem ez jelenti számára a legnagyobb kihívást” – mondta a mostani hétvége kapcsán Horner, aki azt is megerősítette, hogy nem azért tartották meg Perezt, mert nemsokára jön majd a Mexikói Nagydíj, a csapatnak pedig sok mexikói támogatója és szponzora van.

„Nem, nem. Minden a teljesítményről szól. Két olyan versenyzőnk van, akik az elérhető pilótáink közül szerintünk a legjobb eredmények elérésére képesek. Ha ennek kapcsán kétségeink lennének, akkor változtattunk volna. Itt mindig nagy a nyomás, és minden pilóta tisztában van ezzel.”

„Ez a Forma–1. A mezőny minden részében boldogulni kell ezzel, mi pedig tudjuk, Checo mire képes. Amikor jól megy neki, akkor tudjuk, mit tud letenni az asztalra. Nekünk csak vissza kell őt hoznunk ebbe a formába, és mindent elkövetünk azért, hogy olyan autót adjunk neki, amelyben magabiztos lehet.”

„Nagyon hamar elítélitek Sergiót. Nagyon keményen próbálkozunk annak érdekében, hogy esélye legyen ismét rátalálni arra a formára. Emellett neki boldogulnia kell a sajtó felől érkező nyomással is, miközben a közösségi média is rátesz egy lapáttal. Ő viszont képes visszajönni ebből, teljes mértékben támogatjuk őt, és látni szeretnénk, ahogy ez sikerül is neki” – zárta gondolatát Horner, aki tehát egyértelműen bukdácsoló versenyzője védelmére kelt.

Horner eközben kénytelen volt reagálni Helmut Marko egyik kijelentésére is, és rácáfolt a saját tanácsadójukra.